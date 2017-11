Inversió de 3,5 milions en actuacions urbanístiques relacionades amb 'Manresa 2022'

La capital del Bages té per endavant el projecte 'Manresa 2022', que busca aprofitar la commemoració dels 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loiola a la ciutat per projectar Manresa a l'exterior. Per l'alcalde, Valentí Junyent, 'Manresa 2022' va "molt més enllà" d'una efemèride i es tracta d'un "projecte estratègic" que té per objectiu dinamitzar econòmica i turísticament la ciutat. En total, el projecte preveu dur a terme més de 170 accions de les quals, segons el regidor de Turisme, Joan Calmet, ja se n'han fet "un bon grapat". En concret, fins al moment, la ciutat ha invertit 3,5 MEUR en actuacions urbanístiques relacionades amb 'Manresa 2022'. D'aquest capital, el 80% s'ha aconseguit gràcies a subvencions de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, i la resta ha estar sufragat per l'Ajuntament. Aconseguir capital per a les actuacions pendents i donar a conèixer el projecte a la ciutat són dos dels principals reptes de cara al futur.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el regidor de Turisme, Joan Calmet, han fet balanç aquest dimarts al matí del treball desenvolupat a la ciutat en relació al projecte 'Manresa 2022'. Segons han explicat, fins al moment, la capital del Bages ja ha invertit 3,5 MEUR en actuacions urbanístiques relacionades amb la iniciativa i s'han fet "un bon grapat" de les 170 actuacions previstes en el marc del projecte.

Calmet ha assegurat que totes aquestes accions ja comencen a tenir conseqüències visibles pel turisme de la ciutat, i ha dit que aquest any Manresa ja rebrà prop de 500 pelegrins, quan només fa 2 anys en rebia un centenar. A mode d'exemple, Calmet ha explicat que unes 350 persones han visitat la ciutat aquest passat cap de setmana, una xifra que considera "molt bona" tenint en compte el fet que es tracta d'un cap de setmana del mes de novembre sense grans esdeveniments a la ciutat.

De la seva banda, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha subratllat que el projecte 'Manresa 2022' va "molt més enllà" d'una efemèride i es tracta d'un "projecte estratègic" que té per objectiu dinamitzar econòmica i turísticament la ciutat. Per Junyent, és un projecte que busca una millora de la qualitat de vida dels veïns de Manresa, però també del seu atractiu turístic.



Reptes a curt termini



Calmet ha explicat que, entre els reptes a curt termini, hi ha el fet d'aconseguir subvencions per fer front a la resta d'actuacions que encara queden pendents de desenvolupar. A més, ha admès que encara hi ha desconeixement entre els ciutadans pel que fa al projecte, i ha anunciat que es posarà en marxa una campanya per fer rutes dirigides als ciutadans per tal de mostrar tot el què ja s'ha fet en relació a la iniciativa.

Per altra banda, Calmet ha anunciat que s'han creat vuit grups de treball temàtics i especialitzats, i amb un regidor al capdavant per tal de desenvolupar els projectes encara pendents.