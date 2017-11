Manresa estrena una aula d'estimulació multisensorial a l'escola bressol Bressolvent

Manresa ha celebrat aquest matí l'acte d'inauguració d'una aula multisensorial a l'escola bressol municipal Bressolvent, un nou espai que tindrà com a objectiu atendre nens/es amb discapacitats afavorint la seva estimulació i també s'utilitzarà com a un recurs més per a tot l'alumnat de les llars d'infants municipals.

L'acte d'estrena i de visita de les noves instal·lacions ha comptat amb la presència diputat delegat d'Educació de la Diputació de Barcelona; Rafael Homet; i la regidora d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntamenet de Manresa, Mercè Rosich; un acte que ha estat dirigit per Laia Molas, directora de la llar d'infants Bressolvent, centre escolar ubicat al Polígon Industrial Bufalvent. L'acte d'inauguració ha comptat també amb l'assistència important de representants de les llars d'infants de la ciutat, mestres i educadores; així com representants de l'emresariat del PI Bufalvent, que no s'han volgut perdre aquesta estrena.

Rafael Homet ha mostrat la satisfacció "per poder garantir suports tècnics que permetin que qualsevol criatura pugui exercir el seu dret a l'educació a prop de casa". Per al diputat "aquesta és la filosofia que ens ha portat a la Diputació a dotar d'aules d'estimulació multisensoriaal a un total de 13 escoles bressol municipals de la demarcació de Barcelona".

De les 13 aules previstes, "Manresa és la tercera que inaugurem, després de Terrassa i Barberà del Vallès". La resta d'aules previstes són les de Badalona, Castelldefels, l'Hospitalet, Montcada i Reixac, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans i Vilafranca del Penedès.

Per al diputat delegat d'Educació "qualsevol infant amb afectacions neuronals greus ha de poder rebre educació a l'etapa de 0 a 3 anys que l'ajudi a desenvolupar activament les seves possibilitats i capacitats, sense excepció, i tant a prop de casa com sigui possible". Homet ha afegit que "l'escola bressol sempre ha estat capdavantera en educació inclusiva i amb aquesta iniciativa volem que aquesta tasca es pugui fer encara millor, atenent alumnes que requereixen un grau d'especialització i suports tècnics".



Aposta per l'educació inclusiva



Al seu torn, Mercè Rosich ha manifestat que les llars d'infants municipals de Manresa sempre han apostat per l'educació inclusiva. Qualsevol infant amb afectacions neuronals o qualsevol tipus de dèficit ha de poder rebre educació a l'etapa 0-3 que l'ajudi a desenvolupar activament les seves possibilitats i capacitats.

La regidora ha subratllat que aquest és un recurs que "s'obrirà a tota la ciutat" i, amb aquest objectiu, ja s'ha fet un conveni de col·laboració amb la Fundació AMPANS i s'han fet reunions de coordinació amb el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i atenció precoç del Bages).

L'aportació de tot el material de l'aula ha estat possible gràcies a una subvenció extraordinària concedida per la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, la regidora ha agraït a la Diputació com institució i al diputat Homet la seva predisposició per "donar suport i ajuda als projectes de l'Ajuntament de Manresa" i també amb la posada en marxa d'aquest aula "que serà un referent per Manresa, el Bages i moltes famílies de la Catalunya Central, que amb el suport de mestres amb formació així com educadores d'Ampans "posaran a l'abast dels infants estímuls sensorials, visuals i auditius i tàctils que seran molt importants per als seus aprenentatges".

Finalment, Rosich també ha posat en valor la situació estratègica de la llar d'infants Bressolvent que farà més fàcil l'accessibilitat per poder compartir-la amb tothom que la necessiti".



Espais innovadors d'aprenentatge



Una sala multisensorial és un espai amb unes característiques i materials determinats on es pot treballar de diverses maneres els sentits. L'espai multisensorial conjuga l'aproximació terapèutica i no directiva amb l'aportació d'estímuls sensorials dins d'un entorn específic. Conté recursos que, mitjançant la tecnologia, faciliten les accions de mirar, sentir, tocar, provar, entendre i crear. L'objectiu és donar via lliure a l'experiència sensorial cercant la satisfacció, el plaer i la calma, respectant sempre la motivació i el ritme de la persona. Són espais innovadors d'aprenentatge que ajuden a desenvolupar els projectes didàctics.