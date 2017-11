El PSC defensa fer la nova escola Valldaura abans que la de les Bases i no a l'inrevés

El president del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Manresa, Felip González, ha volgut deixar clar que l'ordre de construcció de noves escoles a la ciutat hauria de ser primer la de Valldaura i, després, la de l'escola les Bases.

Després que en el darrer ple municipal es fes un pas més endavant per tancar la cessió del terreny a la Generalitat perquè pugui construir l'escola les Bases, a tocar de l'avinguda Universitària i l'eix transversal, el polític socialista no va perdre l'oportunitat d'afirmar que «abans de la construcció de l'escola les Bases sempre seria millor poder construir l'escola Valldaura, que ja fa 9 anys que està en mòduls prefabricats». Va afegir que aquest ordre s'hauria de respectar «a poc que les gestions que s'estan fent amb Pymsa i tot el conflicte que hi ha en aquella zona es pugui resoldre».

El polític socialista va fer aquesta intervenció per deixar constància que amb el fet que el procés de cessió de terrenys a la zona nord estigui molt avançat i que el solar que hauria d'ocupar l'escola nova de Valldaura no s'hagi cedit perquè es veu afectat per la presència de l'empresa Postes y Maderas SA (Pymsa), del carrer del Bruc, s'està marcant una senda que porta a construir primer una escola molt més recent, com és les Bases, que una altra que fa 9 anys que s'espera, l'escola Valldaura.

Es dóna la circumstància que ara fa 1 any famílies de l'escola Valldaura van fer sentir el seu enuig per no tenir edifici definitiu. Mares i pares del centre van intervenir al ple. Lamentaven que no hi hagués cap previsió sobre quan es construiria l'edifici definitiu del centre educatiu.