Les atraccions de la fira de Sant Andreu es tornaran a instal·lar als Trullols

Les atraccions de la fira de Sant Andreu de Manresa seran, com ja va passar amb la de l´Ascensió, al sector dels Trullols. Ja s´hi instal·laran aquest cap de setmana, tot i que la fira en sí se celebrarà els dies 1, 2 i 3 de desembre.

A la passada fira de l´Ascensió, que es va celebrar el maig, les atraccions de la fira van estrenar la nova ubicació dels Trullols després de més de 20 anys de ser a l´avinguda Francesc Macià. Segons va argumentar aleshores l´Ajuntament, és un espai més adient que a més a més no comporta problemes de trànsit al barri de la Sagrada Família, ja que s´havia de tallar la circulació a un tram de la carretera del Pont de Vilomara, i carrers adjacents, ni molèsties als veïns. També es generava un problema de seguretat, segons van afirmar.

La decisió, però, no va acabar de convèncer ni als firaries ni als expositors de l´ExpoBages, que es va fer el mateix cap de setmana de l´Ascensió al centre de Manresa. Així ho va expressar la Cambra de Comerç i la Unió de Botiguers i Comerciants de la ciutat (UBIC). En canvi els empresaris dels Trullols van considerar que era una bona opció i que beneficia el conjunt de la ciutat.

Les atraccions seran al solar municipal que hi ha entre els carrers caietà Mensa i Agustí Coll, igual que l´any passat.



Es reforça el bus urbà

També com va passar a la fira de l´Ascensió, l´Ajuntament reforçarà el servei del bus urbà per la fira de Sant Andreu per facilitar l´arribada de gent a les atraccions. Durant els dies que funcionin es reforçaran les línies L1 de la Balconada i la L8, la Perimetral, per millorar la mobilitat.

En concret el servei que hi haurà aquests dies per anar a la Fira és el següent:



La L1 Balconada, els dissabtes i diumenges (25 i 26 de novembre, i 2 i 3 de desembre) hi haurà busos amb una freqüència de 15 minuts. El diumenge 3 de desembre la sortida d´aquesta línia es farà des de la parada del Puigmercadal.

La L8 Perimetral, els dies feiners té una freqüència de 15 minuts. Els dissabtes i diumenges (25 i 26 de novembre, i 2 i 3 de desembre) hi haurà busos amb una freqüència de 30 minuts.