El Campus Manresa impulsa el creixement de les noves matriculacions a la UVic-UCC

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha incrementat el 9 % el nombre de matriculacions de nou accés aquest curs 2107-2018, creixement que se sustenta en bona part als bons números del Campus de Manresa. A la capital del Bages els alumnes de nou accés representen el 16,6 %. Dels 415 del curs passat s'ha passat als 484.

Al Campus Vic, en canvi, hi ha hagut un lleuger retrocés. Dels 1.071 estudiants s'ha passat a 1.059. Bàsicament perquè s'han limitat les places a Fisioteràpia per assegurar-ne la qualitat i s'han extingit alguns graus. Les dades les va fer públiques aquest dimarts el rector, Jordi Montaña, i dirigents de la UVic-UCC. El curs d'enguany ha començat amb les novetats de Medicina, que s'imparteix a Vic i a Manresa, i Enginyeria d'Automoció, que fa a Granollers.

La federació universitària entre Vic i Manresa s'ha consolidat en el seu tercer any de matriculació conjunta, va dir al rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, i encara més tenint en compte que la demanda ha baixat el 5 % al conjunt del sistema universitari català. Va destacar «el bon comportament de la demanda a Manresa».

La facultat de Ciències de la Salut de la universitat a Manresa és la que ha captat més estudiants nous. En són 424. La majoria han començat Fisioteràpia (187) i Infermeria (131). Al darrere hi ha Podologia (27) i Logopèdia (79). La facultat de Ciències Socials ha començat el curs amb 60 alumnes de nou accés. 32 a Educació Infantil i 28 a Administració i Direcció d'Empreses. En total hi ha al Campus Manresa 1.608 estudiants de grau aquest curs, el 8,7 % més que l'anterior. Cal afegir-hi els qui fan màsters, doctorats, postgraus, cicles formatius de graus superiors o formació continuada.

El director general de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), Valentí Martínez, va afirmar que aquestes dades demostren la consolidació d'un «projecte d'alta complexitat», en referència a la federació universitària, «amb la qual ens sentim implicats i corresponsables».

A la presentació de les dades de matriculació Martínez també va exposar els projectes estratègics de la FUB per al pròxim curs. Entre aquests destaca l'oferta de dos nous cicles formatius de grau superior vinculats a educació i gestió empresarial, oferir més activitat assistencial a la Clínica Universitària, impulsar la recerca i consolidar l'aposta del Campus Manresa per la simulació com a metodologia d'aprenentatge.

A això cal afegir-hi la construcció d'un nou edifici universitari, la FUB3, a l'antic Escorxador de la plaça Bages pensant en el grau de Medicina (vegeu Regió7 del 23 de setembre). Costarà 3 milions. Les obres començaran el gener. És un projecte universitari i també de ciutat, va dir.

Per al rector de la Universitat, Jordi Montaña, la UVic-UCC ha fet l'esforç de diversificar l'oferta, que abans es basava pràcticament en els graus, i que ara també inclou els cicles formatius, màsters, doctorats, centres adscrits i la formació contínua. Això ha permès consolidar el creixement. «Hem sabut llegir el mercat», va dir. Va vaticinar que la demanda de formació superior augmentarà però «en paral·lel també ho faran altres ofertes formatives». Montaña deixarà el càrrec un cop acabi el curs després de 8 anys al capdavant de la Universitat de Vic, primer, i de la federació universitària de la UVic-UCC, ara. «Ha sigut un procés molt feliç», va comentar.