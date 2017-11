Manresa 2022 millora el Pou de Llum i Santa Caterina

La Manresa 2022 ha inclòs millorar l'entorn del Pou de Llum, a la Balconada, on sant Ignasi va tenir la Il·lustració del Cardener (el naixement de la seva missió apostòlica) i, el 2018, la torre de Santa Caterina. En el primer cas, s'han posat bancs, una barana i s'ha millorat la canalització d'aigua. En el segon, es refaran murs de pedra seca i es millorarà la senyalització. El 2018-2019 es vol fer el mateix a l'entrada del convent de Santa Clara, a l'ermita de Sant Pau i a la capella del Rapte. En aquest cas, però, caldrà consensuar-ho abans amb la propietat.

El projecte Manresa 2022, nascut arran de la commemoració, el 2022, dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a Manresa, celebra anualment un ple per fer balanç de la feina feta i de la pendent. S'hi convoca la ciutadania representada en gremis, entitats, etc. El d'enguany es va celebrar aquest dimarts a la tarda a l'Espai Manresa 1522, on, al matí, l'alcalde Valentí Junyent i el regidor de Turisme, Joan Calmet, van presentar el document de balanç als mitjans. Entre d'altres, diu que els projectes urbanístics fets i per fer dins la Manresa 2022 pugen als 3,5 milions d'euros. Junyent va destacar que, del total, l'Ajuntament hi ha aportat el 20%, mentre que la resta han arribat, bàsicament, de la Generalitat i la Diputació.

Són diners que, en el període 2014-2017, han servit per arranjar el passatge de Sant Ignasi Malalt i rehabilitar la capella amb el mateix nom; urbanitzar el Camí de la Vall del Paradís; arranjar el Camí Ignasià de la torre de Santa Caterina al pont Vell; fer l'Espai Manresa 1522 i l'estàtua a la plaça de Fius i Palà; iniciar el pla de senyalització turística Manresa 2022, i dur a terme les obres al Museu Comarcal i al seu entorn, entre d'altres.

«Oportunitat d'or»



Calmet va insistir en l'«oportunitat d'or» que representa per a la ciutat, quant a dinamització econòmica i turística, tenir un projecte com el de Manresa 2022, que, va recalcar, si es fa bé tindrà repercussions més enllà de la data rodona del 2022. L'alcalde va recordar els tres eixos del pla director (Manresa és camí, Manresa és acollida i Manresa és llum) i va esmentar les més de 170 accions repartides en aquests eixos. És el cas de les obres esmentades, però, també, del cicle de música contempativa Sons del Camí, el viatge promocional a Roma que es va fer el març del 2017 i la Marxa del Pelegrí, que l'any vinent, va avançar Calmet, podria incloure una ruta pensada per al públic familiar.

Tres triennis diferenciats



L'alcalde va parlar dels tres triennis de Manresa 2022: el 2014-2016, de definició del projecte i realització de les primeres accions; el 2017-2019, en què s'ha de desenvolupar el més essencial del pla director, i el 2020-2022, de culminació i que, va recalcar, «deixaria un llegat per al futur de la ciutat en els àmbits urbanístic, cultural, turístic i econòmic».

Demanat per Regió7 sobre el fet que en cap dels eixos ni més de 170 projectes no es parli del tema de l'allotjament, malgrat admetre que «en falten», va apuntar que és un tema que ha de partir de la iniciativa privada. Ho va aprofitar per destacar els bons nivells de pernoctacions dels hotels i apartaments que hi ha a Manresa.

338 visitants el cap de setmana



Abans, iniciant el to positiu de Junyent, Calmet va aportar dades dels visitants registrats a Manresa el cap de setmana passat. Un grup de 26 a la Seu; 10 en la visita «Manresa, cor de Catalunya»; 26 en la visita a la Manresa modernista; 118 a l'Oficina de Turisme; 23 a la torre Lluvià; 26 a l'Espai Manresa 1522; 85 al carrer del Balç, 12 a la Cova i 12 més formant part d'un grup de bloguers que va visitar la capital del Bages. En total, 338.