Manresa acollirà el segon grup de refugiats a partir de primers de desembre

A principis de desembre arribarà a Manresa un nou contingent de refugiats un cop la Secretaria General d´Immigració i Emigració del govern central ha aprovat definitivament la resolució perquè la Fundació Germà Tomàs Canet, de l´Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, gestioni durant dos anys l´acollida. S´estaran a la Llar Sant Joan de Déu, edifici de les antigues Germanetes dels Pobres, al carrer de les Saleses. L´arribada serà progressiva. L´octubre de l´any passat Manresa va rebre els primers refugiats. 40 de 12 nacionalitats diferents que també s´han estat a les Saleses i dels quals ja no en queda cap. Ara hi haurà 80 places.

Serà la primera vegada que la Fundació Germà Tomàs Canet gestionarà aquest servei de protecció internacional que en el cas de Manresa era a mans, fins ara, de l´ONG Dianova.

Fins pocs dies abans que arribin no se sabrà la nacionalitat de les persones que acollirà Manresa, ha explicat a Regió7 la directora de la Fundació Germà Tomàs Canet, Anna Maria Prats. Sí que se sap que provenen dels camps de refugiats de Grècia, Itàlia i alguna del Líban. Són camps on la majoria de persones han fugit del conflicte bèl·lic de l´Iraq i Síria. Manresa també podria acollir algú que hagi sol·licitat asil.



Una vintena de treballadors

Els refugiats arribaran a Manresa de forma gradual. També d´una forma gradual s´aniran incorporant els treballadors que es faran càrrec del programa de protecció internacional. Seran una vintena, amb un coordinador de la Llar Sant Joan de Déu al capdavant. A més a més hi haurà personal auxiliar, treballadors o educadors socials, mestres, administratius, personal sanitari a més a més d´un advocat, un psicòleg i un tècnic d´inserció laboral.

Una de les característiques del conveni és que a més a més de treballar per a la integració dels nouvinguts, en aquest itinerari també se´ls acompanyi en la seva inserció al món del treball. Així mateix «hem fet cerca de persones que dominin l´àrab» en previsió que serà la llengua vehicular de bona part dels refugiats. Per facilitar aquesta integració se´ls hi proporcionarà atenció psicològica, assistència jurídica i rebran un pla de formació que inclou idiomes i coneixement del país.

Els primers refugiats van arribar a Manresa l´octubre de l´any passat. Els va acollir l´ONG Dianova, amb qui el govern no ha renovat el contracte, al mateix edifici de les Germanetes dels Pobres. L´última persona acollida va marxar el setembre passat.



La Fundació Germà Tomàs Canet

Serà la primera vegada que la Fundació Germà Tomàs Canet, gestionarà un programa de protecció internacional. Segons Prats, «es materialitza un tema que preocupa enormement a l´orde». Recorda que ja fa anys que es va posar al servei del projecte d´acollir refugiats perquè «no podem ser neutres davant un drama d´aquestes característiques. Ja fa anys que vem posar a disposició el nostre equipament, però una cosa és això i l´altra que surti la convocatòria. Estem contents perquè finalment s´ha fet realitat després d´haver-hi lluitat molt».

La Fundació Germà Tomàs Canet va néixer l´any 1989 per voluntat de l´Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. La seva missió inicial va ser la donar suport tutelar a persones afectades per alguna malaltia mental o discapacitat intel·lectual. La seva activitat permet donar protecció jurídica que garanteixi els drets i els deures de persones amb trastorn mental i facilitar el màxim de recursos per a què s´integrin socialment i laboralment.

Superats els 28 anys d´història, la Fundació Germà Tomàs Canet està consolidada i compta amb un equip de més de 50 professionals, presents a les localitats de Sant Boi de Llobregat, Almacelles i Manresa i gestiona diferents programes i recursos al servei de les persones més vulnerables.

A la capital del Bages, dóna cobertura jurídica i tot el suport necessari a Mosaic, una proposta innovadora que vetlla per una atenció integral a persones amb problemes de salut mental i que es va fer realitat el 2004 gràcies a la suma de voluntats de l´Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, les Germanes Dominiques, la Fundació Althaia i l´Ajuntament de Manresa.

Per altra banda, des de finals del 2013 també gestiona l´antiga residència de les Germanetes dels Pobres, un equipament que amb el nom de Llar Sant Joan de Déu permet executar activitats i projectes molts diversos en suport a persones i a famílies vulnerables, en un treball en xarxa amb les entitats i recursos del territori.

A Manresa, de la mateixa manera que a altres serveis que gestiona l´Orde, la Fundació ofereix la possibilitat que les persones que ho vulguin puguin incorporar-se a la seva línia de voluntariat. També per atendre refugiats en tasques com l'acompanyament