La UPC a Manresa inicia les activitats del 75è aniversari amb l'acte de graduació

La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (UPC-EPSEM) iniciarà aquest dijous la celebració del seu 75è aniversari amb l´acte de graduació de la promoció 2016-2017. Es farà a les 7 de la tarda al teatre Kursaal. Actualment la UPC a Manresa imparteix sis graus i dos màsters universitaris.

Per commemorar els 75 anys, l´acte de graduació tindrà un caràcter especial. Per primera vegada se celebra al Kursaal, i comptarà amb l´assistència de diversos representants de l´administració catalana i també de l´Ajuntament de Manresa. L´any passat, en el mateix acte de graduació hi van participar gairebé 150 estudiants.

En aquesta ocasió hi intervindran la directora general d´Indústria de la Generalitat, Àngels Chacon, que exercirà de padrina de la promoció; la directora dels Serveis Territorials d´Empresa i Coneixement a la Catalunya central, Bàrbara Minoves; l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent; la regidora d´Universitats de l´Ajuntament, Mercè Rosich i la directora de la UPC-EPSEM, Rosa Argelaguet, que presidirà l´acte.

La presentació anià a càrrec de la periodista, geògrafa i meteoròlga manresana, Míriam Santamaria. La gala també comptarà amb la intervenció de l´estudiant amb millor expedient de tota la promoció.

A més a més s´atorgaran premis als millors expedients de grau i màster per part de les empreses Endesa, Ficosa, Fundería Condals, Prasfarma, Hewlett Packard, Viscola, Petropintó i del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears. Així mateix es lliuraran els premis Domènec Valero, TIC3 i Emili Viader als millors treballs de fi de grau, que atorguen el Col·legi d'Enginyers Graduats i d´Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM), l´Associació TIC3 i la Càtedra Iberpotash en Mineria Sostenible, respectivament.

Per primera vegada hi haurà guardons per als dos millors expedients de selectivitat matriculats a primer curs de l´EPSEM i als millors expedients obtinguts fins el segon curs. En els dos casos en les enginyeries de Mineria i el grau d´Electrònica Industrial i Automàtica. Els atorga l´empresa Denso.

Durant tota la tarda hi haurà exposat al pati del Kursaal el cotxe construït per Dynamics, l´equip de competició de la UPC a Manresa al Formula Student. La gala comptarà també amb l´actuació musical de la pianista i cantant Nuna, de Manresa, i de la Colla Castellera Penjats del Campus Manresa, que posarà punt i final a l´acte.



75 anys

L´actual EPSEM va iniciar la seva activitat el 1942 com a Escola de Capatassos Facultatius de Mines, centre especialitzat en la formació de tècnics per al sector miner. Les primeres classes es van impartir a aules de l´actual institut Lluís de Peguera.

75 anys després, l´Escola ha evolucionat amb l´entorn i actualment imparteix estudis de grau i màster en els àmbits de l´enginyeria civil, l´enginyeria de telecomunicació, l´enginyeria industrial i l´enginyeria informàtica, així com en medi ambient, sostenibilitat i recursos naturals. A més d´atendre les demandes de perfils professionals del teixit industrial, l´activitat de la UPC a Manresa aporta coneixement, recerca i solucions als reptes formatius, socials, ambientals i productius del territori.

Entre els actes del 75è aniversari, que se celebraran al llarg de tot el curs, també és previst investir un Doctor Honoris Causa.