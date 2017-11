130 professionals participen a la Jornada d'Urgències en Pediatria d'Althaia

El divendres, 24 de novembre, a la sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu té lloc la 37a edició de la Jornada d'Urgències en Pediatria, una trobada de referència per als pediatres de Catalunya organitzada per la Fundació Althaia que comptarà amb l'assistència d'uns 130 professionals.

L'objectiu de la jornada, que va néixer l'any 1980, és donar a conèixer les principals novetats en el diagnòstic i tractament de les malalties pediàtriques que es donen als serveis d'Urgències i, alhora, ser un punt de trobada de professionals per tal que puguin actualitzar els seus coneixements i intercanviar noves experiències.

La jornada començarà amb la taula "Què cal fer davant de...", dedicada a tractar diferents temes en format breu. Hi haurà tres presentacions on es proporcionaran coneixements i consells útils per resoldre situacions que poden aparèixer a urgències, en concret, les otitis complicades, l'ús de la capnografia en el control de l'aparell respiratori i el dolor abdominal d'origen ginecològic.

La segona taula del matí estarà dedicada a les controvèrsies. Per a cada un dels temes proposats, hi haurà dos ponents que plantejaran solucions diferents. Enguany es debatrà sobre el tractament de bacteris asimptomàtics, la radiologia de tòrax en el diagnòstic de pneumònia i la necessitat de drenatge quirúrgic en els abscessos retrofaringis.

Casos clínics

Passat el descans, els participants es distribuiran en grups reduïts per fer tallers sobre cinc temàtiques diferents: ús de la capnografia a Urgències, lectura i interpretació d'un electrocardiograma, cura de cremades, casos clínics de Radiologia i també de Dermatologia.

Ja a la tarda, hi haurà la conferència "El pacient pediàtric pal·liatiu a Urgències", a càrrec de Sergi Navarro, responsable de la Unitat de cures pal·liatives de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. S'abordarà la importància de la coordinació entre els diferents nivells assistencial en un tema de gran sensibilitat.

La jornada es clourà amb la presentació de cinc casos clínics interactius i el lliurament del premi al millor treball.

El programa es pot consultar clicant aquí.