Una concentració espanyolista a Manresa reuneix més antifeixistes que convocants

La concentració espanyolista d´avui al vespre a Manresa ha aconseguit convocar més persones per protestar contra la concentració que no pas participants que la defensessin. La plataforma Democracia y Unidad Española l´ha convocat per exigir a l´Ajuntament de la ciutat la restitució de la bandera espanyola a l'edifici consistorial després que fos retirada el passat 3 d´octubre durant la vaga. Quatre furgonetes dels Mossos d´Esquadra amb agents antidisturbis han evitat que la tensió entre els dos grups anés a més.

La plataforma espanyolista ha reunit una trentena de persones que exhibien banderes espanyoles i des d´un cotxe reproduïen cançons com Viva Espanya o l´himne de l´estat. Els que protestaven en contra de la concentració eren gairebé una cinquantena i cridaven lemes com «Manresa és antifeixista».

Els dos grups es cridaven i es provocaven, però la presència dels Mossos va evitar en tot moment que hi hagués contacte físic. La policia catalana va col·locar les quatre furgonetes entre els dos grups per evitar baralles i intentar calmar la situació i hi havia dues fileres de Mossos per impedir que s´anessin apropant.