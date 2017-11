La PAHC ocupa oficines del BBVA a Manresa per reclamar una dació en pagament

La PAHC Bages ha realitzat aquest matí de dijous un recorregut per les oficines del BBVA de Manresa que ha consistir a ocupar-les i posar enganxines pel mobiliari i els vidres. Ho ha fet a la del Passeig de Pere III, la de la plaça de Crist Rei, la del carrer d'Àngel Guimerà i la de la plaça d'Europa.

L'objectiu ha estat denunciar el cas de l'Alícia, que demana al banc des de fa un any una dació en pagament que aquest no li vol concedir "amb l'argument que ja té un sou". La plataforma considera injust que no se li atorgui i no descarta noves accions "més contundents". Després de negociar sense èxit amb el director del banc, segons han explicat, és quan han començat el recorregut per les oficines.

Informen que el BBVA ofereix a l'afectada un refinançament "una mica cutre" que aquesta "no vol acceptar" perquè el que demana és la dació en pagament, que passa per tornar les claus del pis i, a canvi, que no li quedi cap deute.

El cas de l'Alícia

La PAHC ha comentat pel que fa a aquest cas que "avui ens trobem aquí per ajudar a la nostra companya Alicia i, alhora, denunciar públicament al BBVA. Fa un any i mig la seva situació personal va canviar i es va trobar amb la necessitat de demanar la dació en pagament de la seva hipoteca. Una hipoteca que porta més de deu anys pagant amb quotes que han arribat a superar els 1.000 euros. Des de llavors, s'han intentant totes les vies possibles per arribar a un acord, i el BBVA només ha respost amb una oferta vergonyosa de refinançament a 40 anys, rebaixant l'import de la quota, i a sobre, pagant una quota final de 60.000 euros. A més a més, en el terreny personal, obliga els titulars a no poder desvincular-se i a no estar junts durant 40 anys més!"