Pista de gel de Manresa: la plaça Sant Domènec, a punt per rebre patinadors

A partir d´aquest divendres començarà a funcionar la pista de gel de la plaça de Sant Domènec de Manresa. És el segon any que es posa en marxa aquesta iniciativa que forma part de la campanya de dinamització comercial Nadalant. Estarà oberta fins el pròxim 14 de gener.

Tot i que aquest divendres ja funcionarà, la inauguració oficial no es durà a terme fins el 2 de desembre, coincidint amb l´encesa de l´enllumenat de Nadal als carrers de la ciutat.

L´any passat gairebé 12.000 persones van utilitzar la pista de gel. Per aquest motiu s´ha repetit l´experiència. Enguany amb la novetat que funcionarà mitjançant una escomesa elèctrica, enlloc de gasoil, que genera energia més neta, fa menys soroll i gasta menys. D'aquesta forma es reduirà el soroll, fet que l´any passat va provocar queixes de comerciants i veïns.

Juntament amb l´entrada en funcionament de la pista de gel, s´ha posat en marxa el sistema de vals de descompte que els comerços col·laboradors de la iniciativa oferiran als usuaris. Permet patinar a meitat de preu i també gaudir d´una hora de franc a un dels vuit pàrquings adherits a la campanya.

Ja fa unes setmanes que s´ha iniciat la comercialització de talonaris de vals de descompte per patinar a meitat de preu. S´han fet talonaris de 100 vals de descompte (50 euros), de 250 vals de descompte (100 euros) i de 400 vals de descompte (150 euros).

Així, les persones que tinguin un d´aquests tiquets podrà patinar per 3,5 euros (patins i casc inclòs). A la vegada, també serviran per tenir una hora de pàrquing gratuït en els pàrquings que s´han adherit a la campanya i que són: La Farola, Catalonia, Històric, Reforma, 4 Cantons, Puigmercadal, SAM i Europa.

A més a més, els usuaris que omplin el tiquet amb les seves dades personals i el dipositin a una bústia que s´instal·larà a la pista de gel, podran entrar en un sorteig d´un abonament per veure l´ICL Manresa, 10 entrades dobles per a espectacles al Kursaal i 20 entrades dobles per al cinema al Bages Centre. El sorteig es farà el dissabte 13 de gener a les 7 de la tarda a la mateixa pista de gel.

La instal·lació de la pista de gel marca el tret de sortida de la campanya de dinamització comercial «Nadalant» que també engloba la Fira de Sant Andreu, la Fira de Santa Llúcia que se celebrarà els dies 13, 16 i 17 de desembre, el Carter Reial, la conversió en illa de vianants del carrer Guimerà els dies 16, 17, 23 i 24 de desembre, i diferents actuacions i animacions al carrer, a més de l´enllumenat de Nadal.