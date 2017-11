Alícia ensenyarà hàbits d'alimentació saludables a més de 250 escolars de primària de Manresa

ARXIU PARTICULAR

L´alimentació sana és una assignatura al col·legi Oms i de Prat de Manresa ARXIU PARTICULAR

La Fundació Alícia acostarà els hàbits d'alimentació saludables a més de 250 alumnes de set escoles de primària de Manresa. L´objectiu és donar pautes als alumnes per millorar la seva alimentació, i ho farà mitjançant tallers teòrics i pràctics. En la iniciativa hi participaran escolars de 8 a 12 anys de centres educatius de màxima complexitat de la ciutat.

Les sessions estan organitzades pel Pla Educatiu d´Entorn de Manresa, una proposta de cooperació entre l´Ajuntament de Manresa i el departament d´Ensenyament de la Generalitat. Es durà a terme entre el 28 de desembre i el 15 de desembre.

Hi haurà una primera part teòrica en la qual els infants aprendran els beneficis d´una correcta alimentació, des del que mengen, a on i com ho fan. També la relació de l´alimentació amb l´exercici físic.

Partint de la base de la necessitat d´una dieta sana i equilibrada, l´equip d´Alícia posarà èmfasi en com ha de ser un esmorzar correcte. Donarà receptes fàcils, bones, amenes i assequibles. Posteriorment seran els escolars els que, en grups, hauran d´elaborar el seu propi esmorzar utilitzant els principals grups d´aliments.

L´objectiu últim de la iniciativa d´Alícia i el Pla Educatiu d´Entorn Manresa és buscar millorar l´alimentació i promoure els hàbits de vida saludable entre els alumnes. D´aquesta forma es pretén contribuir a la prevenció de malalties com podria ser l´obesitat infantil. També es vol que els escolars prenguin consciència del que mengen i fer-los partíceps de la seva alimentació.



L´experiència de l´Oms i de Prat



Aquests tallers utilitzen l´experiència del projecte transversal que s´està duent a terme al col·legi Oms i de Prat de Manresa per convertir-lo en centre escolar de referència en alimentació saludable. Sota el títol de "Pensar, Menjar i Viure Saludablement", és un projecte transversal que es perllongarà al llarg dels propers cursos acadèmics.

Aquest curs, els 700 estudiants del centre han participat en una trentena de tallers per aprendre els beneficis d´una alimentació sana i sostenible. S´han fet adaptats a cada etapa escolar. Així per exemple els alumnes d'ESO se'ls ha donat eines per evitar el malbaratament alimentari, incidint d´aquesta forma en la sostenibilitat. Els de primària han après la importància que tenen els productes de temporada i de proximitat, i als d'educació infantil se'ls ha ensenyat la importància i la necessitat de consumir fruita i verdura.

Paral·lelament s´han dut a terme tallers amb els pares i mares per explicar els objectius d´aquests tallers. També es va fer una demostració culinària per evitar el malbaratament dels aliments i reaprofitar el menjar.