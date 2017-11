La fira dels nuvis torna amb 43 expositors i un casament

Quaranta-tres expositors, des de dissenyadors de moda fins a floristeries, músics, restaurants i fotògrafs, participaran en la Wedding Experience Catalunya Central, que s'instal·larà aquest cap de setmana al Palau Firal de Manresa i que té per objectiu oferir diferents propostes per a l'organització de cerimònies nupcials.

Per segon any consecutiu, els visitants podran assistir a una cerimònia nupcial en directe amb tots els elements que la componen: nuvis, convidats, música i fins i tot un sopar-degustació a càrrec de diferents restaurants del territori. Per aquest motiu, demà, la fira estarà oberta fins a les 11 de la nit. La cerimònia nupcial es repetirà l'endemà, a les 6 de la tarda, aquesta vegada sense sopar. Totes les activitats estaran animades pel manresà Jordi Callau.

1.600 visitants el 2016



El plantejament de Wedding Experience facilita que els visitants coneguin les diferents propostes que s'hi exposen d'una manera vivencial. I és que, durant tot el cap de setmana, hi tindran lloc diferents activitats, com desfilades de moda, demostracions de maquillatge i actuacions de balls de saló. L'any passat, la fira va rebre prop de 1.600 visitants.

Els horaris d'obertura de la fira són de les 11 del matí a les 2 del migdia, tant demà com diumenge. A la tarda, l'horari de dissabte és de 2/4 de 5 de la tarda a les 11 de la nit, mentre que diumenge serà fins a les 8 del vespre. L'entrada és gratuïta.

Les activitats paral·leles



Dissabte (i diumenge), durant tot el dia, es faran retocs de maquillatge a l'estand de MakeUp Experience. A la 1 del migdia i a 2/4 de 6 de la tarda hi haurà actuació de ball a càrrec de l'escola Swing Manresa. A les 8 del vespre es farà la cerimònia nupcial amb sopar-degustació, a càrrec de Ben Grillats Teatre, que es repetirà l'endemà a les 6, però sense àpat. Diumenge, a 2/1 d'1 del migdia, tindrà lloc una desfilada nupcial d'Assumpta Núvies.

La primera Wedding Experience Catalunya Central es va celebrar l'any passat, fruit d'un canvi de nom de la Fira Nuvis Catalunya Central. Hi van participar 47 expositors i es va programar una quinzena d'activitats. La Fira Nuvis Catalunya Central es va celebrar el 2015, després d'un parèntesi d'un any per manca d'expectatives. S'anomenava Celebrem i el 2014 la va substitiuir un Saló de la Mascota perquè no es va assolir el mínim de 40 expositors.