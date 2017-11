L'acte de graduació és el tret de sortida dels 75 anys de l'EPSEM

«No us rendiu mai. Sigueu amos del vostre destí». És el consell que la directora general d'Indústria de la Generalitat, Àngels Chacón, va donar als alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa durant l'acte de graduació que es va fer aquest dijous al Kursaal. Chacón va exercir de padrina de la promoció 2016-2017. També va ser el tret de sortida de la celebració del 75è aniversari de la UPC-EPSEM.

L'acte es va fer amb tota solemnitat en un Kursaal ple, tant a platea com a l'amfiteatre. Mudats, els estudiants van ocupar les primeres files. Al darrere, les famílies. Els nous graduats d'Enginyeria Mecànica van ser el grup més nombrós. En el grup d'Enginyeria Química va ser el que tenia més presència de dones.

La periodista i geògrafa manresana Míriam Santamaria va presentar l'acte, en el qual es van premiar els millors treballs de final de grau i també els millors expedients acadèmics.

Als parlaments, Chacón va assegurar que els nous enginyers possiblement seran la generació més ben preparada per afrontar el repte que suposa l'anomenada indústria 4.0, un nou model de producció basat en les noves tecnologies «que transformarà els llocs de treball que coneixem fins ara. La indústria 4.0 ja és aquí i no en som prou conscients», va alertar. «Viurem transformacions de molts perfils professionals i en sortiran de nous que ara ni ens imaginem».

També va dir als estudiants que tan important com el títol d'enginyer són les habilitats personals, i que a l'experiència professional s'ha d'afegir anàlisi i crítica.

La directora de la Politècnica a Manresa, Rosa Argelaguet, va remarcar que l'acte de graduació coincideix amb els 75 anys de la universitat manresana. «Hi ha hagut alts i baixos, però sempre hi hem estat i sempre hi serem». Als estudiants els va dir que «ara us deixem a mans de les empreses. Amb elles us continuareu formant». També els va demanar que facin notar «l'empremta de la UPC de Manresa» allà on vagin.

A la presentació de l'acte es va destacar que la Universitat Politècnica de Manresa es distingeix per oferir titulacions úniques. Es tracta de les enginyeries de Mines i Sistemes TIC i Automoció, que s'ha iniciat aquest curs. És l'única universitat pública de l'estat que ofereix el grau d'Automoció.

A l'acte també hi van participar l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; la regidora d'Universitats, Mercè Rosich; i la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves.

146 estudiants de grau i màsters formen la promoció 2016-2017 de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa.