L'oposició creu que CDC i ERC prorroguen el pressupost perquè no es posen d'acord

Els grups d'oposició creuen que darrere de l'anunci fet per l'equip de govern de CDC i ERC que pror-rogarà els actuals pressupostos municipals per la impossibilitat que l'Ajuntament de Manresa comenci el 2018 amb uns de nous -és el segon cop que passa des del 1979- hi ha un augment de la tensió entre els dos socis de coalició en el que és el darrer any de govern sencer de l'actual mandat abans de les eleccions municipals del 2019.

El portaveu de la CUP, Jordi Masdeu, afirma que resulta evident que a l'equip de govern «no li surten els números perquè no es posen d'acord sobre com quadrar-los». Masdeu recorda que això passa amb els pressupostos del 2018, que «serà l'últim any sencer abans de les eleccions» i «el pressupost previsiblement ha de preveure un volum important de nova inversió».

Sobre l'argument que la pròrroga ve motivada per una baixada d'ingressos, Masdeu creu que «no és vàlid perquè els ingressos amb els què comptaven ja els coneixien. La CUP va plantejar que hi havia impostos com l'IAE que tenien marge de creixement i no se'ns va fer cas».

Ha afegit que «ens agradaria que s'aprovessin quan toca perquè sinó és un mal de cap per a tothom, però no serem bel·ligerants si ha de servir per tenir uns millors pressupostos».



«No se'n surten»

Sigui com sigui, la CUP considera que «dir que hi ha dificultats per quadrar el finançament dels projectes de les diverses regidories és una forma ampul·losa de dir que no se'n surten».

El president del grup del PSC, Felip González, considera que «la nota de premsa que ha justificat l'ajornament de l'aprovació del proper pressupost municipal és una cortina de fum per no reconèixer el veritable problema: la impossibilitat de quadrar els recursos disponibles amb l'equilibri polític partidista en un moment en què tots dos socis de govern (CDC i ERC) intenten que la balança de la despesa possible es decantí més cap a les regidories que regenten». Segons el polític socialista, «no poder aprovar el pressupost a temps el que es demostra és la incapacitat de Valentí Junyent de generar el consens polític necessari entre els grups que eviti una crisi interna».

González ha afirmat que la pròrroga pressupostària s'ha d'entendre també en el context que el pressupost de 2016 ja es va tancar amb 1,4 milions de dèficit, «que molt probablement el del 2017 també tindrà dèficit (ho sabrem el mes de març) i que la regidoria d'Hisenda està fent equilibris malabars per evitar que el pressupost per a 2018 no tingui cap partida tan desajustada com per generar un tercer dèficit consecutiu que es faria públic, a més, a dos mesos de les eleccions».

Pel que fa a l'argument de la baixada d'ingressos diu que «no s'entén quan fa un mes van aprovar la major puja impositiva que mai s'havia atrevit proposar fins ara un govern de Valentí Junyent (un 2,5% lineal, i més de l'11% en la taxa d'escombraries) per a 2018».

El president del grup de Ciutadans, Andrés Rojo, també ha volgut recordar que «acabem d'aprovar una pujada important d'impostos», un increment que «pel que sembla, no ha estat suficient».

Rojo creu que això encara és més greu si es té en compte que «portem anys mantenint per part de l'equip de govern uns pressupostos continuistes, sense canviar ni adaptar les polítiques econòmiques i empresarials a la situació real de Manresa». Des del seu punt de vista, «ara el govern té l'oportunitat de fer alguna cosa diferent ja que, com està demostrat, fer sempre el mateix no funciona».

Demana que «es prioritzi allò que sigui més important per a la ciutat i els seus ciutadans» i que es tingui en compta que «hem perdut oportunitats de ser atractius a noves empreses que significarien nous ingressos».