La pista de gel de Sant Domènec rep els primers patinadors

L'Àngela, acompanyada pel seu pare, i el Sebastià, han sigut els primers en estrenar la pista de gel que s'ha posat en marxa aquest divendres a la plaça Sant Domènec de Manresa. S'hi estarà fins el 14 de gener coincidint amb la campanya de promoció del Nadal que impulsa Manresa + Comerç i l'Ajuntament, i que s'ha batejat amb el nom Nadalant.

La pista ja es va començar a muntar dissabte passat al vespre i ocupa bona part de la plaça. Estarà oberta tot els dies feiners a la tarda. Els caps de setmana, matí i tarda, igual que un cop comencin les vacances escolars.

És el segon any que s'instal·la a Sant Domènec. En l'anterior edició hi van passar gairebé 12.000 persones. Per aquest motiu s'ha repetit l'experiència.

Enguany amb novetats tècniques com per exemple que funcionarà mitjançant una escomesa elèctrica, enlloc de gasoil. D'aquesta forma fa menys soroll, fet que l'any passat va provocar queixes de veïns i comerciants, i té un menor consum.

Juntament amb l'entrada en funcionament de la pista de gel s'ha posat en marxa el sistema de vals de descompte que els comerços col·laboradors de la iniciativa oferiran als usuaris. Permet patinar a meitat de preu i també gaudir d'una hora de franc a un dels vuit pàrquings adherits a la campanya. Així, les persones que tinguin un d'aquests tiquets podrà patinar per 3,5 euros, amb patins i casc inclòs. Sense el val costa 7 euros. També disposa de grampons per als acompanyats i hi ha joguines a la pista on agafar-se per aquelles persones que no saben patinar i per els més menuts.