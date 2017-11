Tornen a convocar les proves de selecció al Conservatori suspeses per irregularitats

L´Ajuntament de Manresa ha resolt tornar a convocar les proves selectives per a la creació d´una llista d´aspirants a professors de música de cambra del Conservatori Municipal de Música, que van ser suspeses el juliol passat per determinar si s´havien comès irregularitats durant el procés de selecció.

Al mateix temps, l´Ajuntament ha nomenat un nou tribunal de selecció de proves selectives, amb l´objectiu de dur a terme el procés amb garanties d´imparcialitat. El nou tribunal s´ha renovat completament, i no hi ha cap dels components de l´anterior òrgan de selecció.

Les proves selectives començaran a realitzar-se els dies 25 i 26 de gener, al Conservatori Municipal de Música de Manresa.

Els fets es remunten al juliol passat. A l´acta del tribunal corresponent a un dels exercicis, es feia constar que alguns membres del tribunal van proposar canvis en la metodologia de treball del tribunal, uns canvis que no es van produir, respectant el que s´estableix en les bases de la convocatòria. A l´acta també hi figura que van manifestar interès per un candidat concret i van qüestionar la idoneïtat d´algun dels altres membres del tribunal. Posteriorment, altres membres del tribunal van emetre un informe que confirmava els fets.

Arran d´aquestes informacions, l´Ajuntament va resoldre suspendre les proves selectives i incoar expedients per determinar possibles responsabilitats. Aquests expedients segueixen el seu curs.