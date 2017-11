Inversió d'1 milió d'euros a Manresa per a una unitat psiquiàtrica d'infants i joves

Manresa disposarà a la primavera de la peça que li faltava per al desplegament total del seu sistema de salut mental: una unitat d'hospitalització psiquiàtrica infantil i juvenil amb 10 llits.

La inversió per fer-la possible serà de prop d'1 milió d'euros, segons ha explicat a Regió7 el doctor Pere Bonet, director de la Divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia.

La nova unitat se situarà al costat de la d'hospitalització d'aguts i subaguts adults i «ens permetrà esponjar l'espai».

Ja hi ha un pla funcional i les associacions involucrades en l'hospitalització infantil hi diran la seva quant a la humanització de la unitat per posar els usuaris en el centre de la configuració del nou equipament.

Bonet ha explicat que nou equipament és fruit d'una lluita antiga dels professionals d'Althaia «per tenir un sistema de salut mental basat en la integració que ha servit de model a Catalunya». Ha recordat que des de l'any 86 la unitat d'aguts de psiquiatria ha estat sempre a l'hospital de la capital del Bages, perquè fa més de trenta anys que es va apostar per oferir una atenció el més propera possible, ja que es considerava i es considera que és més beneficiós i digne per als pacients i les seves famílies poder-los atendre a prop de casa que tramitar l'ingrés a Martorell.

El doctor Bonet ha explicat que aquestes unitats d'hospitalització formen part d'un sistema d'atenció a la salut mental articulat i orientat a la integració comunitària de qui ho necessita que ha servit d'exemple a altres territoris.

Segons Bonet, una unitat no es pot valorar de forma individualitzada sinó com una peça d'un sistema format pel centre de salut mental d'adults i el d'infants i joves, de l'atenció a les addiccions i drogodependències, dels dos hospitals de dia –un per a adults i un per a adolescents-, de l'assistència social o la teràpia ocupacional, tots treballant a un alt rendiment en un continum assistencial «orientat a la integració comunitària d'una persona i no al seu ingrés».

El doctor Bonet ha recordat que l'hospitalització es produeix a causa d'una descompensació, per ajudar a fer un canvi de medicació, perquè la persona no es pot valdre per ella mateixa en un moment donat o perquè no disposa d'un suport familiar a casa.

El resultat d'aquest treball integrat –en què també juga un paper Mosaic, el pla integral d'atenció social i sanitària– és quantificable i cada any passen per la unitat d'hospitalització psiquiàtrica unes 480 persones, el 20% menys de la mitjana catalana.