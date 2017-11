Les bones vendes del Black Friday porten optimisme a la campanya de Nadal a Manresa

Els descomptes atrauen i els del dia del Black Friday s'han consolidat completament en el comerç manresà en un temps gairebé rècord. I ahir, diversos establiments de Manresa consultats per aquest diari feien un balanç positiu d'una jornada que, en un temps rècord de tres o quatre anys, ha passat de ser gairebé una desconeguda a marcar l'inici de la campanya de compres de Nadal, que la majoria de comerços també confien que sigui bona.



Així, Anna Casasampera, propietària de la botiga Tarannà Cosmètica Natural, assegurava ahir que «ha anat molt bé. La gent ja sap que hi ha descomptes i s'esperava a ahir i avui». Els descomptes, explicava, han estat del 15% en general, i en casos molt concrets han arribat al 30 i 40%. En el seu cas, Casasampera deia també que va transformar el Black Friday en el Green Friday, una iniciativa que reivindica, per a aquesta jornada, un consum responsable i de proximitat.



També valorava el Black Friday com una jornada d'èxit Valentí Cardona, d'Iglesias Moda. Assegurava que «ha passat molta gent i quedarà com un dia marcat al calendari». En aquest sentit remarcava que, encara que el petit comerç ja té les seves propostes com la Fira de Sant Andreu i que, segons assegura, «a Manresa anava molt bé» perquè aportava visitants de fora, ara, just a les portes de la campanya de Nadal, també tenen descomptes al seu propi municipi. Tot i això, Cardona insistia que «hem d'adaptar-nos a totes les situacions» i que «no podem quedar al marge d'una proposta tan massiva com el Black Friday, que els clients ja esperen».



David Augé, de La Creadora, també constatava que el comerç local no pot quedar al marge d'aquesta iniciativa, que «cada any té més seguiment», i ho atribuïa, en bona part, al ressò mediàtic i al fet que s'hi apuntin empreses de tots els sectors, des de la moda fins a concessionaris de cotxes, passant per agències de viatges i tot tipus de productes i serveis dirigits al consumidor final. També feia un balanç positiu Maria Mercè Tarragó, de Copèrnic, que veia la jornada de descomptes com «un dia especial molt consolidat», i assegurava que, en aquesta ocasió, en el seu cas «ha funcionat molt bé i hem notat un augment de vendes». Pel que fa a la durada d'aquesta campanya, la seva opinió és que s'hauria de concentrar en un sol dia, i no al llarg de tota la setmana.



Laura Ramírez, de la sabateria Torra, assegurava que les vendes «han estat normals», encara que afegia que el Black Friday «ha estat un dia més bo que els normals». Xavier Martínez, de la botiga de moda Killing Weekend, mostrava una satisfacció moderada. «Ha anat bé», deia Martínez, que ha fet descomptes des de dimarts fins ahir. Afegia que «la gent ja ho esperava», però també remarcava que «nosaltres ja tenim zona d'outlet i preus ajustats que funciona durant tot l'any». Des de la sabateria Stifelio, del carrer de Sant Miquel, Cristina Marcet assegurava que, tot i fer descomptes, «no hem notat gaire» la campanya del Black Friday.



La jornada va més enllà del sector de la moda i dels complements. I en un dels que té més incidència és el de l'electrònica i els electrodomèstics. Així, Pere Rovira, de Centregràfic assegurava que el Black Friday «ha anat molt bé. La gent ja ho estava esperant i des de dijous la resposta ha estat molt positiva». En aquest cas, els descomptes anaven en funció de cada producte, des del 5% fins al 20%.



També constatava aquesta bona acollida Jordi Martínez, de les botigues d'electrodomèstics Lowing i Milar de Manresa i Igualada. Explicava que l'afluència de públic «va començar a animar-se dilluns, quan la gent ja preguntava», i confessava que «divendres va ser un dia espectacular i dissabte encara venia qui no havia pogut aprofitar-ho el dia abans».

La campanya de Nadal



El bon balanç de la jornada de descomptes fa preveure a la majoria de comerciants una bona campanya de Nadal, especialment després d'un novembre i d'un octubre que qualifiquen de nefastos. Aquesta situació l'atribueixen a diferents aspectes. D'una banda, el sector de la moda s'ha vist afectat perquè fins ara no ha fet fred i també es consideren perjudicats per la situació política, no tant per la incertesa, sinó per les mobilitzacions i la voluntat dels ciutadans de seguir la situació a través dels mitjans de comunicació, dos factors, asseguren la majoria de comerciants, que han tret la gent dels establiments.



Per a les properes setmanes, el comerç espera que la situació millori, encara que són conscients que vindrà marcada per la campanya electoral, que, segons assegura Jordi Martínez, sempre frena vendes. Tot i això, espera que des de les eleccions fins al dia de Reis la situació es normalitzi i es recuperin les vendes.



D'altra banda, Cardona, recorda que, en el cas de Manresa, els comerços ja poden obrir tots els festius fins al 24 de desembre, i confia que «la gent vulgui mantenir l'experiència de venir a la botiga, emprovar-se la roba» i tenir una bona campanya. També ho espera Casasampera, que viurà la primera campanya nadalenca amb el seu propi establiment. «No sé com anirà, però espero que sigui bona», deia. Una confiança que també tenia Xavier Martínez, que assegurava que, després de dos anys amb Killing Weekend, «cada cop ens coneix més gent i esperem que el Nadal sigui una mica millor».



La presidenta de la UBIC, Tània Infante, es mostra convençuda que la campanya «serà bona» i insistia en la necessitat que el consum es faci al comerç local. Assegura que els preus «moltes vegades són iguals o fins i tot millors que a fora o en grans cadenes».