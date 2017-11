Montepio veu imprescindible desdoblar la C-55 des de Manresa fins a Monistrol

El Montepio té clar que la solució per resoldre l'alt nombre d'accidents a la C-55 i millorar la circulació de vehicles entre el Bages i l'àrea metropolitana de Barcelona és desdoblar els 12 quilòmetres de carretera entre el túnel del Bogunyà i Manresa.

Aquest tram és clau, segons un estudi del Montepio, perquè diàriament hi passen una quantitat de vehicles superior a d'altres car-reteres que ja estan desdoblades. A l'altura de Monistrol la situació canvia perquè la connexió amb la C-58 –que connecta amb Terrassa i, per tant, amb l'àrea metropolitana– fa disminuir el nombre de vehicles en direcció al Baix Llobregat. Montepio, que sempre ha estat al costat de la Plataforma No Més Morts a la C-55, ho deixa clar en l'estudi: «La nostra conclusió és que cal desdoblar la carretera, i tenint en un calaix tres projectes valorats en 64, 15 i 39 milions, respectivament, pensem que algun dels tres ja s'hauria pogut executar».

Montepio veu necessari, per tant, pressupostar i adjudicar les obres de desdoblament entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa recollides en tres projectes, que tenen un cost de 118 milions d'euros, i dissenyar un nou projecte de desdoblament entre l'enllaç amb la C-58 –al túnel del Bogunyà– i la connexió entre la C-55 i la C-16, al peatge de Sant Vicenç.

A part, l'estudi també conclou que la Generalitat ha de continuar les millores puntuals de seguretat, intensificar la difusió dels descomptes actuals en els peatges de l'autopista de la C-16 a Sant Vicenç, i no s'ha de descartar la possibilitat d'implantar una vinyeta en les vies d'alta capacitat, sense que això freni el desdoblament de la C-55.



El cost de les obres

L'entitat que representa conductors critica, a més, la posició de la Generalitat de no invertir fins ara en les obres de desdoblament per falta de diners. L'estudi especifica: « Generalitat diu que no hi ha diners i aposta per transferir trànsit de la C-55 a la C-16, tenint present que 118 milions per desdoblar és molt menys que els 776 milions que semblen disposats a pagar per rescatar la C-16 i aplicar-hi la vinyeta».

En el terreny dels costos pressupostaris, afegeix que la Generalitat de Catalunya porta pagats a la concessionària 232 milions en els últims 10 anys en concepte de descomptes i bonificacions que s'apliquen als usuaris i compensacions pels dèficits sobre els plans de negoci previstos, i l'any 1993 li va atorgar una pròrroga de concessió de 15 anys més. També fa referència al fet que la concessionària Autema està participada per Ferrovial i Abertis, dues companyies que trebellen per a uns accionistes, i que aquest afany de lucre entra en contradicció al servei públic que ha d'oferir l'administració catalana.