La tensió política frena els brindis de cava català a la resta de l'Estat espanyol

La tensió política està passant factura amb més o menys intensitat als caves catalans. Responsables de cellers que ahir eren presents a la Festa del Cava de Manresa no amagaven la preocupació per la forma en què escumeja el debat independentista en la venda d'ampolles fora del territori català. En el certamen manresà hi havia, majoritàriament, petits productors en què el principal actiu és la qualitat i venen sobretot a restaurants que busquen un bon producte més enllà dels encesos debats polítics. Els més petits asseguren notar poc la crisi en comparació amb els segells que aposten per les vendes massives i a grans superfícies.

«Hi ha gent espantada perquè treballem amb molta previsió i no és fàcil alterar la producció a nous canvis de la demanda. És un producte que, de fet, sempre ha costat de vendre a l'estat perquè no hi ha un hàbit molt estès de beure'n i la qüestió política català tampoc no ens ve de nou, ja que fa anys que s'arrossega, tot i que ara hi hagi més tensió», explicava la responsable de les caves Maria Rigol Ordi, Anaïs Manobens. Es tracta d'un celler familiar que treballa sobretot a Catalunya i no ha notat especialment la crisi catalana.

A la Festa del Cava també hi havia Freixenet, que, després de debatre el possible trasllat de la seu social, el consell de la històrica companyia finalment va decidir mantenir-la a Sant Sadurní d'Anoia. El cap de grup de Freixenet, Joan Roca, no entrava a parlar de les vendes fora de Catalunya i es remetia a les informacions que han aparegut als mitjans sobre l'estat del sector del cava.

El boicot al cava català s'arrossega des de l'època en què l'estatut català centrava part de la vida política, i n'ha afectat el consum, que en els darrers deu anys ha caigut el 12% per aquest i altres motius. Si als cellers han pogut brindar darrerament ha estat gràcies a les exportacions. El consum ha baixat sobretot als supermercats. De fet, els representants de Freixenet que ahir promovien la marca a Manresa defensaven que també elaboren diferents tipus de cava de qualitat que es poden equiparar a la resta de cellers de prestigi que eren presents al certamen. «Són ampolles que venem al sector de la restauració i ens escullen per la qualitat», explicava Roca, i ressaltava també que el 80% de la producció es ven fora de l'Estat espanyol.

El representant de Caves Oriol Rossell, Tomàs Guenaga, explicava que als productors petits els ha afectat poc. «El novembre no ha estat un bon mes, però no ho podem atribuir a la situació política. Nosaltres comercialitzem les ampolles sobretot entre els restauradors i clients que busquen qualitat, i que estan més al marge de la independència a l'hora de consumir cava», explicava.

Agustí Torelló, responsable d'AT Roca, remarcava que la tensió política afecta el sector, tot i que des de la seva empresa, que va néixer fa tres anys i que encara està en fase de creixement, troba nous clients a l'estat quan en perd en algun altre punt. Tot i així, indica que vol augmentar les exportacions per trobar mercats «més estables».



Només catalans a Catalunya?

Cosme Barberán era present ahir a la Festa del Cava per promoure el xampany francès Laurent Per-rier, però també comercialitza Herederos del Marqués de Riscal, que elaboren vi a la Rioja. «També passa al revés. Hi ha restaurants catalans que abans tenien deu vins de la Rioja i ara només en tenen dos. La política ha afectat les vendes, però en tots els bàndols. A Catalunya també n'hi ha que han deixat de consumir vins espanyols», assegura.

Al marge del debat polític, la Festa del Cava a Manresa, promogut pel Petit Celler, va aconseguir omplir ahir el Museu de la Tècnica amb un públic sensible a la qualitat. Al certamen hi eren presents més de 30 productors.