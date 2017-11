La Wedding Experience de Manresa mostra les noves tendències en casaments

Després d´un dissabte més tranquil, el Wedding Experience Catalunya Central ha registrat una bona afluència de públic durant tota la jornada de diumenge. Un dels moments destacats del dia ha estat la pasarel€la de moda nupcial que ha tingut lloc al migdia i que ha destacat per l´elevada qualitat dels dissenys que s´hi han presentat. La desfilada ha anat a càrrec d´Assumpta Núvies de Vic i en la seva organització hi han intervingut altres empreses presents a la fira que s´han ocupat d´elements com la música o la perruqueria i el maquillatge. L´animador Jordi Callau ha estat l´encarregat de conduir la pasarel€la. A la tarda, s´ha repetit la cerimònia nupcial que ha permès als visitants viure un casament en directe amb tota la posada en escena que això implica: música, vestuari, convidats i l´arribada del nuvi en una espectacular moto amb sidecar.

En un ambient estèticament molt cuidat, el Wedding Experience ha donat a conèixer les propostes de diferents empreses implicades en l´organització d´esdeveniments nupcials, des de restaurants o càterings fins a maquilladors, floristeries, dissenyadors de moda, pastisseries, organitzadors de festes, etc.