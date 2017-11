Els casaments amb dosis d'espectacle s'imposen en les cerimònies del segle XXI

Hi ha nuvis que arriben al casament amb helicòpter i d'altres disfressats de celtes. També hi ha bodes en què han aparegut rostres coneguts, com el del periodista Manel Fuentes amb la seva banda de tribut a Bruce Springsteen. Els casaments s'han transformat i ja no només és qüestió de passar per l'altar de l'església i fer un àpat amb familiars i amics en un restaurant. De fet, la majoria de cerimònies són civils. La Fira Nuvis de Manresa ja va canviar de nom l'any passat per anomenar-se Wedding Experience Catalunya Central, perquè les bodes s'han convertit en tot un esdeveniment. I és que organitzar un enllaç matrimonial és com produir un espectacle. El certamen manresà ha mostrat el cap de setmana passat les darreres tendències al Palau Firal.

Tot i que els nuvis volen organitzar cada detall del casament, i per això són cada cop més personalitzats, n'hi ha que no tenen temps per preparar-ho tot i per això han sorgit nous negocis com els del wedding planners, que s'encarreguen de preparar la boda fins al més mínim detall. «La tendència dels darrers anys és fer un casament a la muntanya, en una masia. Tot i que el casament es fa en un dia, és un esdeveniment que dura tot un cap de setmana. Per aquest motiu es fan en masies, per la gent que s'ha d'allotjar», explicava Cristina Alcázar, que és wedding planner des de fa quatre anys. L'entorn natural i l'allotjament són factors clau avui dia, i és que els nuvis que opten per un casament més modest, i sense una gran masia, lloguen una casa de colònies.

El nombre de casaments que s'oficien dóna ales als negocis que fan calaix amb els enllaços matrimonials. En el conjunt de les set comarques de l'àrea d'influència de Regió7 hi va haver l'any passat un total de 1.521 matrimonis, 77 més que el 2015. El Berguedà és entre les comarques catalanes on va augmentar més el nombre de casaments en xifres absolutes durant l'any passat. En total, es van celebrar 30 enllaços matrimonials més que l'any anterior, amb un augment del 25,6%, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

«El que caracteritza més els casaments avui dia és que els nuvis volen esdeveniments fets a mida, amb un dia ple d'anècdotes que estiguin vinculats amb les seves vides i les seves aficions», afegeix Alcázar. Tot i que el cost d'un casament és molt variable i està subjecte al nombre de convidats i a les dosis d'espectacle, els professionals del sector diuen que un casament estàndard no baixa dels 16.000 euros. Els nuvis d'ara ja fa anys que conviuen en parella, tenen estabilitat laboral i, per tant, un poder adquisitiu que els permet convertir el casament en tot un esdeveniment amb molt entreteniment.

Actualment hi ha negocis que organitzen casaments, fins i tot, fora de convencionalismes. Els responsables de l'empresa Nòmades, presents a la fira, organitzen bodes singulars al mig del bosc i no els agrada l'etiqueta de wedding planners perquè se senten creatius. «Nosaltres organitzem festes i circs amb food trucks. Abans del casament, fem visites creatives amb els nuvis i ens fem amics seus. Ens coneixem i a partir d'aquí creem una història. No agafem el telèfon per trucar al tècnic de llums o al càtering i fugim del que està establert i dels protocols», explicava Alba Pesquina, una de les responsables. El negoci ha vist la llum perquè cada cop més nuvis busquen un esdeveniment singular.



La roba dels nuvis



No falla. El color blanc és el que ha regnat entre els vestits de núvia tradicionalment i continua sent així. «Si són segones núpcies, llavors ella escull un vestit diferent i d'un altre color», explica Santiago Celado, que comercialitza vestits de núvia i ha estat present a la fira manresana. «A Catalunya, les núvies tendeixen a portar un estil molt vintage, amb tela molt bonica que cau, i així es dissimulen les talles», afegia. L'estil vintage s'ha imposat, i la majoria de complements que dissenya i comercialitza la manresana Alba Morral –també present al certamen– són d'aquest estil.

Pel que fa a la roba de nois, es porten peces molt estilitzades. «És un estil slim i s'ha posat molt de moda el blau elèctric. També agraden molt els vestits grisos brillants», explicava el propietari de la botiga manresana Ommo, Albert Finestres. La Wedding Experience ha posat de manifest que els negocis dels casaments es mantenen a l'alça i s'adapten a les noves exigències de les bodes del segle XXI.