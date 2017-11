L'Ajuntament de Manresa complementa la beca de menjador a 787 infants

L´Ajuntament de Manresa complementa la beca de menjador escolar a un total de 787 infants de Manresa. Amb aquest ajut els Serveis Socials municipals volen garantir la cobertura de les necessitats bàsiques com és l´alimentació especialment dels infants, un servei que té un pressupost anual de 170.000 euros.

Des de fa anys, l´Ajuntament de Manresa atorga ajuts de menjador escolar als infants de les escoles de primària de la ciutat complementant el programa que porta a terme el Consell Comarcal del Bages. Aquesta institució, per delegació del departament d´Ensenyament dela Generalitat, cada any realitza una convocatòria per a la concessió d´ajuts individuals de menjador, adreçats a l´alumnat d´ensenyaments obligatoris i de segon cicle d´educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics a la comarca.

L´Ajuntament de Manresa assumeix el compromís d´atorgar nous ajuts de menjador a alumnes que no hagin estat dotats amb el 100% de l´ajut per la resolució del Consell Comarcal del Bages, dins de les possibilitats pressupostàries municipals. Per això signa anualment un conveni amb el Consell Comarcal del Bages i així estableix els termes d´aquesta col·laboració.

Aquest curs el Consell Comarcal ha rebut 1.861 sol·licituds i ha realitzat dues adjudicacions. Resultat d´aquestes adjudicacions, han obtingut beca menjador 35 alumnes al 100% i 1.561 alumnes al 50%. D´aquests 1.561 alumnes becats al 50%, l´Ajuntament de Manresa complementarà fins al 100% a un total de 787 infants.

El preu de la beca al 100% és 6,20€ com a màxim, i de 3,10€ al 50% Cada escola té el seu preu del tiquet i a vegades és inferior a aquest import i per tant s´aplica en funció dels preus estipulats a cada centre.

Aquesta és una de les mesures que fa anys que s´apliquen des de l´ajuntament amb la finalitat de cobrir les necessitats bàsiques dels infants en situació de vulnerabilitat, ja que es prioritzen les famílies en una situació econòmica més desfavorida i s´atenen tots els infants amb situació de risc social o risc social greu.