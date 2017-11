Manresa engega el Programa Català de Refugi

La casa Flors Sirera de Manresa va tenir lloc la primera trobada entre mentors i persones refugiades de la comarca del Bages, el marc del Programa Català de Refugi.

En l'acte, organitzat per l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, hi van participar 7 famílies de persones refugiades que viuen als municipis de Manresa, Artés i Sallent, i 20 persones voluntàries de la comarca que s'han inscrit al Programa Català de Refugi de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu del programa, destinat a sol·licitants de protecció internacional o persones refugiades que es troben a Catalunya, és mobilitzar persones voluntàries distribuïdes per tot el territori català en grups d'acollida de tres a cinc persones –amics, familiars, companys de feina– disposades a participar i comprometre's com a voluntàries en un programa d'acompanyament i suport –mentoria– d'una persona refugiada o família, pel període d'un any, per ajudar-les a assolir la plena autonomia social i laboral en col·laboració amb la ciutadania, la societat civil i el món local. Les persones voluntàries han passat per una entrevista personal i una formació prèvia de 24 hores.

A partir d'aquesta primera trobada, mentors i persones voluntàries van quedar en contacte i a partir d'ara comença el suport, intercanvi i acompanyament.

L'acte va comptar amb la participació d'Àngels Santolària, regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Manresa, Anna Maria Fernández, regidora de Sallent , Ernest Clotet, Alcalde d'Artés, i Oriol Amorós, Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.



Una cadira buida

Durant l'acte, els organitzadors van deixar una cadira buida en record dels membres del govern i representants civils empresonats.

Manresa és la tercera ciutat de Catalunya on es fa un acte d'emparellament grupal en el marc del Programa Català de Refugi.



Programa Català de Refugi

El mes de gener passat es van obrir les inscripcions per a les persones que volguessin participar com a voluntaris en el Programa de Mentoria. S'hi van inscriure 2.621 persones de tota la geografia catalana.

El febrer es van iniciar els cursos de formació, que s'han realitzat en 23 municipis de tot Catalunya, entre els quals hi ha Manresa. A aquesta formació hi han participat 1.284 persones.

Catalunya acull actualment 1.169 persones que es troben en el programa estatal d'acollida de persones refugiades. Des del mes de setembre passat, 5 entitats que gestionen el programa estatal han començat a col·laborar amb el programa de mentoria, derivant unitats familiars de persones refugiades que han accedit a participar en el Programa de mentoria i que es troben en una situació vital que els permet aprofitar l'acompanyament.

El procés d'emparellament entre mentors i persones refugiades s'ha fet buscant característiques, experiència i interessos afins entre els grups de mentors i les unitats familiars de persones refugiades, atenent tant les peticions i necessitats de les persones refugiades com el perfil dels futurs voluntaris mentors.

Pel que fa al Programa de mentoria, actualment ja hi ha estan participant 220 persones refugiades, acompanyades per 240 voluntaris mentors d'arreu de Catalunya.