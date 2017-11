Els veïns de Francesc Macià celebren que les atraccions de fira segueixin als Trullols

Els veïns del barri de la Sagrada Família de Manresa, i sobretot els de l'avinguda de Francesc Macià, aplaudeixen la decisió de l'Ajuntament d'ubicar les atraccions de la Fira de Sant Andreu als Trullols. És la segona vegada que són en aquest emplaçament. La UBIC i la Cambra de Comerç van criticar la determinació del govern municipal al juny, per la Fira de l'Ascensió, de traslladar les atraccions al polígon perquè consideren que el certamen manresà de primavera ha de ser més unitari i els visitants s'havien de desplaçar amb bus o transport privat a l'espai firal. Els veïns, però, creuen que les atraccions no beneficiaven el barri.

«Al barri, ni els veïns ni els comerciants percebien que la presència de les atraccions ajudessin a dinamitzar el barri. Al contrari. La instal·lació dels ginys per la fira a l'avinguda de Francesc Macià, on han estat unes dues dècades, suposava per als que hi vivim moltes dificultats per trobar aparcament i canvis de circulació molestos durant els dies previs al certamen», explica la presidenta de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, Marina Hosta. La Fira de Sant Andreu se celebrarà els dies 1, 2 i 3 de desembre, però aquest cap de setmana les atraccions ja són als Trullols. Hosta afegeix que tot el comerç de Manresa és contrari al canvi d'ubicació i assegura que els de la Sagrada Família estan satisfets perquè «no han patit els problemes d'altres anys, quan els clients no sabien on aparcar el cotxe». La presidenta reconeix que la mesura no agrada al sector comercial del centre, però destaca que l'Ajuntament reforça amb bus el desplaçament dels visitants de la zona d'atraccions a l'espai firal.

A peu de carrer, els veïns de la zona també es mostren contents del trasllat. «Ha estat un descans que canviessin les atraccions de lloc. Ara pel carrer es pot passejar amb tranquil·litat i sense problemes. Amb les atraccions era més difícil passar per aquí, encara que fos a peu i tallessin el trànsit», explicava ahir al matí Maria Rodríguez, que passejava per l'avinguda de Francesc Macià.

Precisament, Pere Serra, just després d'aparcar el cotxe a la mateixa avinguda de Francesc Macià, destacava que «aquí sempre costa trobar aparcament al carrer, però quan hi havia les atraccions ja era completament impossible trobar un lloc a la zona. Ara he aparcat al carrer perquè després hauré de tornar a sortir i així ja no l'he entrat al garatge. Si ho hagués hagut de fer quan hi havia la fira ni m'ho hauria plantejat. Perdíem places per aparcar i a més a més teníem problemes de circulació durant uns quants dies». Per tot això afegeix que «els Trullols és un lloc molt bo. Allà no hi ha veïns i no moltesten a ningú». I insisteix que «el canvi ja el podrien haver fet abans perquè les atraccions no les teníem només un cop l'any, sinó dos».

Finalment, Jordi Pérez, veí del carrer de Viladordis, afirma que «ara tenim més tranquil·litat. No hi ha música, ni soroll i el trànsit és més tranquil». Afegeix que «portar les atraccions als Trullols ho posa una mica més difícil perquè les famílies hi vagin, però per als veïns de la zona el canvi és el millor que ens podia passar. Amb les atraccions no hi guanyàvem res», sentencia.