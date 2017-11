La Caixa dóna suport a la FUSSM per mantenir el servei de transport de pacients

L´Hospital de dia de Sant Andreu atén 265 persones de les quals un 60% utilitzen el servei de transport especial per aquests usuaris. El recorregut diari inclou els municipis de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós de Bages. Aquest important servei es pot fer realitat gràcies al conveni de col·laboració entre l´Obra Social la Caixa i la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM).

Aquest dimarts, les dues institucions han signat un conveni pel qual l´Obra Social la Caixa realitza una aportació de 15.000 euros, per donar suport al projecte Servei Transport Hospital de dia de Sant Andreu. El conveni l´han formalitzat el director general de la Fundació Sociosanitària de Manresa, Manel Valls, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana.

L´Hospital de dia terapèutic és un servei d´assistència diürna d´estada temporal, bàsicament sanitari, orientat a persones que necessiten rehabilitació o atenció sanitària després d´un procés agut o en el curs de malalties cròniques. L´accés a l´hospital de dia es realitza amb el transport de furgoneta adaptada pròpia, per aquelles persones que no poden accedir-hi per mitjans propis, a la qual dóna suport l´Obra Social la Caixa.

Els tres grups diagnòstics més habituals dels usuaris de l´Hospital de dia són els relacionats amb problemes musculoesquelètics, trastorns de l´aparell circulatori i sistema nerviós central.



Obra Social: 510 milions de pressupost



El compromís de l´Obra Social la Caixa amb les necessitats de la societat en la qual duu a terme la seva activitat financera i amb el benestar de les persones, un dels seus trets més definitoris des del seu naixement el 1904, continua sent més vigent que mai. L´entitat treballa amb un objectiu ineludible: contribuir a la construcció d´una societat millor i més justa, donant oportunitats a les persones que més ho necessiten.

D´acord amb aquests principis i objectius, l´entitat manté el 2017 la mateixa voluntat de consolidar i intensificar la tasca de l´Obra Social. Això es tradueix en un augment del seu pressupost fins a assolir els 510 milions d´euros, davant dels 500 dels nou anys anteriors. Globalment, la Fundació Bancària la Caixa ha impulsat el 2016 prop de 50.000 iniciatives, de les quals s´han beneficiat més de 10,5 milions de persones.

La inversió s´enfoca prioritàriament al desenvolupament de programes socials amb vocació transformadora. La lluita contra la pobresa infantil, el foment de l´ocupació entre col·lectius vulnerables, l´envelliment actiu i saludable de la gent gran i l´atenció a les persones amb malalties avançades continuen sent les línies prioritàries de treball. L´aposta per la recerca i el coneixement, com també el suport a la cultura, són també signes d´identitat de la institució.