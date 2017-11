Els joves s'abracen contra la violència masclista a escoles i al campus de Manresa

La campanya ´Free hugs" es fa per tercer any consecutiu

AJM

Free Hugs contra al violència masclista. És l'acció proposada per la Oficina Jove del Bages, a través del punt al pati i del Punt al Campus, que s'ha dut a terme aquests darrers dies a escoles de Manresa i a les dues universitats (Fundació Universitària del Bages i l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa).

Per tercer any consecutiu, es porta a terme aquesta acció, que té com a objectiu conscienciar sobre la violència masclista i les seves repercussions en tots els seus àmbits, així com convidar els joves a ser crítics i a reflexionar sobre aquesta xacra i a fomentar actituds contràries als estereotips i als prejudicis sexistes.

La dinàmica vol mostrar als joves que estimar no fa mal. I es fa amb un dels gestos més reconeguts i beneficiosos que hi ha: l´abraçada. El missatge: "ens abracem perquè amb això volem dir NO a la violència de gènere. No calen paraules, només gestos".

En el cas de les universitats, hi ha hagut la col·laboració dels alumnes d'Animació Sociocultural del IES Guillem Catà. Alhora, també s'hi desenvolupen accions des de l'Oficina Jove del Bages. Aquest any es va proposar "teixir una gran xarxa de valors" juntament amb la comunitat universitària per tal de generar consciència sobre la importància del paper que cadascú pren davant d´aquestes situacions, sigui a nivell personal o social.

L´Oficina Jove del Bages també es va adherir a la campanya #niunamés #jodicprou