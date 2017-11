Meandre denuncia que han destrossat parets de pedra seca al camí de la Morera

L'entitat ecologista Meandre reclama respecte pel patrimoni natural i de pedra seca a l'hora d'arranjar els camins rurals després de veure com ha quedat el camí de la Morera, que comunica l'entorn del mateix nom amb la torre Lluvià.

Meandre ha explicat que com a padrina que és l'entitat dels camins de l'entorn de la riera de Rajadell, «és la nostra obligació denunciar la manca total de sensibilitat» amb què s'han fet les obres de manteniment del camí de la Morera, que forma part de l'Anella Verda de la ciutat.

Segons Meandre, l'actuació s'ha dut a terme «sense cap tipus de mirament», un fet que considera greu, sobretot perquè «imaginem que s'ha pagat amb diner públic».

Sempre segons l'entitat ecologista, «s'han destruït parts de paret seca i en algun tram han quedat soterrades. La poda que s'ha fet dels arbres del voral ha estat destralera i, per corol·lari, en el que és camí no s'han fet trencaaigües. En definitiva, s'ha demostrat una total manca de sensibilitat i professionalitat a l'hora de fer el manteniment d'un camí molt concorregut i apreciat de l'Anella Verda».

Per aquest motiu, ha demanat a l'Ajuntament de Manresa «que esbrini qui ha actuat i ha cobrat de les arques públiques amb aquesta manca de sensibilitat i que l'empresa responsable arrangi el que s'ha malmès».

Per a Meandre «el manteniment dels camins rurals, que creiem del tot necessari per a la gestió dels focs forestals, no ha de ser incompatible amb el respecte al patrimoni i al paisatge».