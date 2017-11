Mor als 79 anys Joan Baptista Solans, pianista manresà i responsable de la botiga Solans Música

El pianista manresà i responsable de la mítica botiga manresana Solans Música, Joan Baptista Solans Solano, va morir aquest diumenge dia 26 de novembre, als 79 anys d'edat. El funeral se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat de Fontanova, al carrer del Bruc.

Joan Baptista Solans va portar durant molts anys les regnes de la botiga Solans Música de Manresa, un establiment que havia heretat del seu pare, Batista Solans Gabernet, i que aquest havia creat als anys 40 com un taller de reparacions i restauracions de pianos. Joan Baptista, conegut per a molta gent com 'Baptista', era, a banda de comerciant, un pianista amb un gran recorregut a nivell professional i una persona "molt activa socialment i col·lectivament", tal i com ha recordat a aquest diari Jordi Martínez, guitarrista manresà que va treballar a Solans Música pràcticament durant 20 anys.

Martínez explica que Solans era un "professional de la música que estava de tornada de tot el panorama musical", ja que "quan la gent encara pràcticament no viatjava, ell ja havia voltat molt". Joan Baptista Solans, que tocava el piano en orquestres, va deixar empremta en molts músics avui consagrats amb arrels manresanes. A tall d'exemple, Martínez, recorda com "portava discos de l'estranger per a músics d'aquí. Va ser una influència per a moltes persones". També es notava el seu ampli bagatge i els seus viatges en l'atenció que feia a la botiga: "quan venia un client estranger, sempre tenia conversa, sabia com atendre'l".

Durant una etapa, Joan Baptista Solans va combinar la feina a la botiga amb les actuacions musicals en directe, i malgrat que un dia va decidir deixar l'actuar "sempre que el telefonaven per anar a fer algun bolo, acceptava", rememora Martínez. Com a exemple del seu saber fer i del seu esperit de comerciant, Martínez recorda que l'empresa de pianos japonesa Yamaha "va establir el seu primer magatzem de tot Espanya a Salelles, gràcies a ell".

A nivell personal, Martínez destaca el caràcter de Solans: "tenia un caràcter fort i les idees clares. Ens havíem discutit, però també havíem plorat de riure. Amb ell podies parlar de tot".

De taller al carrer de la Mel, a botiga a la Muralla

El primer taller, que anys més tard esdevindria, Solans Música estava instal·lat al Barri Antic de Manresa, al carrer de la Mel. L'any 1962, es va fundar l'actual empresa Solans Música, del número 30 de la Muralla de Sant Domènec, on Joan Baptista Solans va continuar amb la venda de pianos, i, amb el pas dels anys, l´empresa es va anar obrint a nous instruments.

De fet, durant molts anys l´empresa es va conèixer amb el nom comercial de Pianos Solans, que finalment es va canviar per Solans Música, ja que a l´establiment es poden trobar tot tipus d´instruments musicals, així com també els seus accessoris. Aquesta obertura a nous instruments va anar acompanyada d´una gran reforma de la botiga i tot l´edifici on és ubicada, que es va portar a terme l´any 1981, quan Joan Baptista Solans, ja era al capdavant de l´empresa.

Actualment, qui hi ha al capdavant de l´empresa és Ferran Solans, fill del traspassat. Actualment, a l´establiment s´hi poden comprar instruments tan diversos com pianos clàssics, teclats, tota la família d´instruments de vent, de corda i bateries, entre altres. A més, hi ha tot tipus d´accessoris i també partitures i altres elements que són completament necessaris a l´hora d´estudiar i interpretar música.