Bages i Moianès omplen deu autocars cap a Brussel·les organitzats des de Manresa

El servei de transport amb autocar i, en algun cas, de contractació d'hotel de l'ANC de Manresa i Manresa per la República ha esgotat les places disponibles. Ja no en queda cap. S'han omplert deu autocars amb 54 places cadascun; 540 en total. Fonts de la organització asseguren que la demanda ha superat l'oferta. En aquests autocars hi aniran persones del Bages i del Moianès.

Es van posar a disposició de la ciutadania tres modalitats i totes han tingut requesta. Quatre autocars seran de persones que aniran i tornaran el mateix dia. Un, de les que faran nit a Brussel·les, però que s'han espavilat per buscar allotjament, i cinc més de les que faran nit en un hotel que els ha buscat l'organització. N'hi ha dos que aniran a un hotel de Brussel·les, dos a Lille i un a Rennes.

La manifestació a Brussel·les, el dijous 7 de desembre a les 11 del mati, és una iniciativa de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), l'ANC de Brussel·les i Òmnium Cultural. L'objectiu de l'acte és denunciar la manca de democràcia de l'estat espanyol i reivindicar la llibertat d'expressió i l'alliberament dels presos polítics.

Fonts de l'ANC a Manresa expliquen que, a banda dels organitzats a Manresa, també han muntat busos en altres municipis, com ara Cardona, Solsona i Igualada. D'aquesta ciutat, en concret, informen que hi ha com a mínim quatre autocars plens. A banda, també hi ha agències de viatges que han organitzat expedicions a Brussel·les i molta gent s'ha organitzat per anar-hi amb cotxe particular.



Autocars al concert

Manresa per la República també organitza busos al concert per la llibertat dels presos polítics del dia 2 de desembre a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc. De moment, ja n'hi ha un de ple. La organització demana a les persones interessades que comprin els tiquets per als busos amb la màxima urgència, fins demà dijous a les 9 del vespre. El lloc i l'hora de sortida serà a les 2 del migdia des de l'estació d'autobusos Manresa Alta. El preu és de 8 euros (només viatge). Els tiquets dels busos es poden adquirir a l'Espai Òmnium (Sobrerroca, 38), de 19 a 21 h, o bé per internet a aquest enllaç.