La Caixa aporta 105.000 euros en 7 anys que haurien hagut de pagar usuaris de Sant Andreu

L'Obra Social de La Caixa i la Fundació Sociosanitària de Manresa van formalitzar aquest dimarts la darrera aportació de 15.000 euros per mantenir el servei de transport de pacients de l'hospital de dia de Sant Andreu. Va ser la setena ajuda de l'obra social que suma 105.000 euros que no hauran de sortir de la butxaca dels usuaris.

L'Hospital de dia de Sant Andreu atén 265 persones de les quals el 60% utilitzen el servei de transport especial per aquests usuaris, una vintena cada dia.

El recorregut diari inclou els municipis de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós de Bages. Aquest important servei es pot fer realitat gràcies al conveni de col·laboració entre l'Obra Social de La Caixa i la Fundació Sociosanitària de Manresa.

Dimarts, el director general de la Fundació Sociosanitària de Manresa, Manel Valls, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, van signar el nou conveni.

L'Hospital de dia terapèutic és un servei d'assistència diürna d'estada temporal, bàsicament sanitari, orientat a persones que necessiten rehabilitació o atenció sanitària després d'un procés agut o en el curs de malalties cròniques. L'accés a l'hospital de dia es realitza amb el transport de furgoneta adaptada pròpia, per aquelles persones que no poden accedir-hi per mitjans propis.

Els tres grups diagnòstics més habituals dels usuaris de l'Hospital de dia són els relacionats amb problemes musculoesquelètics, trastorns de l'aparell circulatori i sistema nerviós central.

L'Obra Social de La Caixa ha augmentat el pressupost fins als 510 milions d'euros, davant dels 500 dels nou anys anteriors. Globalment, la Fundació Bancària La Caixa ha impulsat el 2016 prop de 50.000 iniciatives, que han beneficiat 10,5 milions de persones.