Càritas Manresa ven cors de xocolata per captar fons, i cerca col·laboradors

Càritas Arxiprestal Manresa posa en marxa una campanya adreçada a tota la ciutadania per reforçar la seva base social i augmentar el compromís dels col·laboradors amb els seus projectes de lluita contra la desigualtat social i erradicació de la pobresa. Amb aquest objectiu, juntament amb la resta de Càritas d'arreu de la diòcesi de Vic, inicia la campanya "Sigues part de la solució contra la pobresa. Fes-te de Càritas!" que vol interpel·lar les persones sobre la necessitat de ser part activa en la lluita contra l'empobriment, que Càritas combat amb més d'un centenar de projectes d'acció social.

Per fer visible aquesta campanya, Càritas Diocesana de Vic ha activat diferents iniciatives. Una seran les tradicionals captes en les diferents esglésies que es fa els dies previs a Nadal. Una altra acció és la venda de «Cors Solidaris». Són uns petits cors de xocolata que es venen en les diferents Càritas i establiments col·laboradors. Els donatius per la seva compra ajuden al sosteniment dels diversos projectes. Aquesta iniciativa la va iniciar fa uns anys Càritas Arxiprestal de Vic i, ara, s'amplia a Càritas Arxiprestal de Manresa i Càritas Arxiprestal Anoia Segarra.

El compromís de la societat amb Càritas també s'ha volgut visualitzar amb uns breus vídeos on persones del territori mostren el seu suport a l'acció i als objectius de Càritas. En aquesta primera edició hi participen Natxo Tarrés (músic), Eva Soto (dissenyadora de moda), Joan Valentí (actor), Pilarin Bayés (dibuixant) i Laura Orgué (atleta). Es podran veure als webs de les diferents Càritas i a les xarxes socials i s'oferiran als mitjans de comunicació del territori que estiguin interessats a col·laborar amb la campanya.



La necessitat d'implicar-se

La campanya vol conscienciar a la mateixa comunitat cristiana i a la població en general sobre la necessitat d'implicar-se en la lluita contra la desigualtat i cercar recursos econòmics i persones voluntàries per participar en projectes i serveis. Es convida a fer-se voluntari en els projectes que actualment s'estan desenvolupant en el territori, en diversos camps com l'acollida, l'educació, la família, l'inserció socio-laboral, l'habitatge... Actualment, a la Diòcesis hi ha una xarxa de prop d'un miler de voluntaris. També es convida a implicar-se en l'autogestió econòmica de Càritas fent-se soci o fent una aportació econòmica. Un fulletó explica de forma sintètica tots els camps d'actuació de la institució i com s'hi pot col·laborar.

Per col·laborar, ferse soci o fer un donatiu es pot fer al web que trobareu clicant aquí

El model de l'entitat: acompanyar

Amb la campanya s'inicia un període on Càritas treballa per fer visible la línia d'actuació dels darrers anys. L'objectiu és treballar de forma activa en la construcció del bé comú treballant per apoderar la persona i denunciant les desigualtats socials i allò que les provoca. Per això s'ofereixen a les persones eines que generin autonomia, ja sigui amb l'acompanyament, amb la millora de la seva formació, creant una xarxa de relacions socials... El Model d'Acció Social (MAS) de Càritas aposta per un model que, a banda de de les ajudes bàsiques necessàries, està centrat en l'escolta, el diàleg, l'acompanyament, la formació i la cerca d'oportunitats per a les persones més vulnerables.