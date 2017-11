Forta presència manresana a la fira de la innovació i l´emprenedoria jove iFest

Arxiu Particular

Una imatge d´arxiu de l´iFest Arxiu Particular

Aquest dijous, 30 de novembre, el Palau Sant Jordi de Barcelona acull la segona edició de l'iFest. Sota el lema 'the young leaders interaction fest', la cita ineludible per al món de la tecnologia, la ciència, la innovació i la disrupció reunirà enguany més de 6.000 joves.

En concret, hi assistiran: estudiants d'últims anys de batxillerat, FP, graus universitaris, màsters i doctorats. Uns joves que provindran de tots els racons del país, en gran part gràcies a una flota d'un centenar d'autocars que sortiran de diferents punts repartits per tota la geografia catalana.

Des de la ciutat de Manresa participen l'IES Pius Font i Quer, La Salle Manresa, IES Guillem Catà, Fundació Universitària del Bages, IES Lluís de Peguera, Escola Joviat i IES Cal Gravat.



L'iFest inclourà enguany:

El Meet Inspiration, espai que tornarà a conduir el periodista Lluís Marquina i inclourà una quinzena de ponències curtes i inspiradores sobre les ultimes tendències en ciència i tecnologia de la mà dels seus protagonistes.

El Virtual Discovery, una exposició virtual de projectes i idees d'èxit a càrrec de Pangea Reality a la qual s'accedirà mitjançant una app de realitat augmentada i gamificació.

El Teachers Workshop, un taller dedicat específicament als professors que acompanyaran els joves (al voltant de 2.000).

El Dream BIG Challenge Imagine, el taller d'innovació disruptiva conduit pel multiemprenedor Xavier Verdaguer que ja es va celebrar en la primera edició de l'iFest, enfocat com una competició per equips de projectes emprenedors.

Amb tot, l'iFest pretén traslladar la consciència als joves que poden fer grans coses en els propers anys, que la societat espera les seves aportacions i que poden ser més sofisticades del que inicialment ells i elles poden pensar.

I que aquesta sofisticació pot venir de la ciència, la innovació, la tecnologia; la disrupció en general. Per altra banda, impregnar de tecnologia i apoderar els futurs líders de la nostra societat, (universitaris, docents?) per aplicar les tecnologies exponencials als grans reptes de la humanitat, iniciant una etapa i un moviment de reptes i tecnologies exponencials.

La primera edició d'aquesta gran festa va aplegar el 20 de desembre de 2016 més de 2.500 joves, 81 centres escolars i 309 docents i tècnics d'emprenedoria al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona i la cúpula de Les Arenes.

Iniciativa del Catalunya Emprèn

Aquesta gran festa de tecnologia, la ciència, la innovació i la disrupció per als joves catalans és una iniciativa del Catalunya Emprèn. Posat en marxa l'any 2012 per la Generalitat, aquest programa busca fomentar l'esperit emprenedor i promoure la cultura d'empresa a Catalunya. Com a iniciativa transversal del conjunt del Govern, el Catalunya Emprèn agrupa totes les mesures de l'Executiu enfocades al foment de la cultura emprenedora, la creació de noves empreses o l'impuls de la internacionalització d'aquestes companyies, entre d'altres qüestions.