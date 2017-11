El Peguera fa un maridatge de poesia i vi pels seus 90 anys

«Som un institut des del qual hem anat transmetent cultura. I no s'entendria la cultura mediterrània sense el vi», segons la professora de català de l'institut Lluís de Peguera, Carme Vilalta. Per aquest motiu l'institut va organitzar aquest dimats al vespre un maridatge de poesia i vi que va servir per presentar una edició limitada de 200 ampolles de vi ecològic produït pel celler Collbaix per commemorar els 90 anys del Peguera. A l'etiqueta hi ha l'anagrama de l'institut i del seu 90è aniversari.

L'acte es va fer al Casino. Vilalta es va remuntar als grecs clàssics per recordar l'íntima relació del vi i la vinya a tota l'àrea mediterrània fins arribar a formar part de la «cultura popular». «No es concep cap celebració sense vi», va dir.

El vi del Peguera és un negre ecològic amb les varietats merlot, ull de llebre i cabernet sauvignon. Amb criança de 12 mesos en botes de roure francès, es va seleccionar perquè té integritat, aromes i una marcada presència de balsàmics», va explicar a l'acte el responsable del celler Collbaix, Josep Maria Claret. «És un vi que s'identifica amb els del Pla de Bages».

Aquest dimarts, poesia i vi van establir un diàleg al Casino. Els poemes els van recitar els exalumnes del Peguera Laura Martos i Joel Antequera, acompanyats al piano per Judit Fernández. La tria no va ser a l'atzar. Se'n van escollir dels escriptors i poetes Maria Àngels Anglada i Miquel Martí i Pol perquè es dóna el cas que van ser alumnes de l'institut Lluís de Peguera.

Els actes per commemorar els 90 anys de l'institut Lluís de Peguera de Manresa van començar l'octubre passat i s'allargaran tot el curs. També s'ha editat un llibre que recull la història del centre d'ensenyament manresà.