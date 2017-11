El Comitè de Defensa de la República de Manresa organitza una fira solidària

El fet que algunes empreses i bancs hagin decidit traslladar la seva seu social fora de Catalunya arran del procés d'independència ha despertat la consciència de moltes persones que es pregunten si realment volen tenir els diners a un deteminat banc, ser clients d'una operadora de telefonia concreta o estar donat d'alta en segons quines energètiques.

Donar resposta als dubtes i mostrar l'ampli ventall d'empreses que ja existeixen (d'aquests tres sectors mencionats i de molts altres) i que, més enllà d'on tenen la seu, basen la seva economia més en les persones que en el capital, és l'objectiu de la Fira d'economia social i solidària que tindrà lloc aquest dissabte, matí i tarda, al pati del Casino de Manresa.

Aquest dijous al matí, els membres del CDR de Manresa Marc Ballús, Meritxell Prat, Laura Muixí, Pep Sala i Laura Escamilla van detallar davant dels mitjans de comunicació que la iniciativa va sorgir de manera paral·lela en dos CDR de Manresa, el sud i l'oest, que, sense saber-ho, van buscar, cada un pel seu compte, una proposta que informés sobre les possibilitats de l'economia social. Finalment, van posar en comú la informació que havien aplegat i van tirar endavant la organització de la fira de demà.



Matí, estands; tarda, xerrades

Al matí de dissabte, i coincidint amb la Fira de Sant Andreu i el Mercat de l'Estraperlo, hi haurà la fira pròpiament dita, amb una dotzena d'empreses o cooperatives, que estaran en estands ubicats al pati del Casino i paral·lelament, a l'anomenat espai Àgora, s'aniran succeïnt presentacions dels projectes presents a la fira. Hi seran, per exemple,els bagencs Girasol, Artfic, L'Aixadell, Ecoxarxa, Cooperatives de Consum agroecològic de Manresa, MBici, Tigre de Paper i Propaganda pel Fet, Cotó Roig i l'Ateneu cooperatiu de la Catalunya Central; i també Som energia, Fiare, el Jornada i Subalterna Serigrafia.

FOTO: l'horari en el qual intervindran les entitats dins de l'espai Àgora, dissabte al matí

A la tarda, al Centre Cultural del Casino tindran lloc dues xerrades en les quals hi haurà un espai habilitat per deixar els infants. La primera, 'Com avançar cap a un nou model energètic,' serà a les 6, a càrrec de Josep Centelles i David Berenguer; i a 2/4 de 8 del vespre tindrà lloc la segona, 'Com podem fer un sistema financer just per la nova República, a càrrec de Francisco Navarro i Esteve Badia.