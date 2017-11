El físic berguedà Lluis Torner afirma que «la llum servirà per entendre com comencen algunes malalties»

El físic berguedà Lluís Torner, que dirigeix, a Castellldefels, l´Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), un dels millors centres del món destinat a la investigació de la llum, considera que el treball que estan fent els investigadors amb la llum ha de permetre avançar en el coneixement de les parts més petites del cos humà i poder arribar a desxifrar els origens d'algunes malalties, el que podria ajudar a trobar remeis molt més adequats que els que ara s'apliquen i fer-ho en una fase molt més inicial. Torner va ser entrevista dimecres al vespre pel periodista Abel Gallardo (Regió7) al Casino de la capital del Bages, dins del cicle Pessics de Vida que organitzen conjuntament la demarcació a la Catalunya central del Col·legi de Periodistes i el Casino, centre cultural.

Torner està al davant d'un equip de 350 "icfonians" -com s´autoanomenen col·loquialment-, que aboquen tot el seu coneixement cada dia a descobrir la part de l´univers més petita, la que no es pot tocar, la que està formada per legions de molècules i àtoms. El físic berguedà va explicar que la seva passió per la ciència va néixer justament del seu desig d´explorar el concepte de "frontera", d´anar a llocs on ningú havia anat abans; de fer coses noves. Una sensació molt semblant a la que ja sentia de ben jove quan pujava una muntanya i trepitjava un indret per primera vegada. Una experiència que va compartir amb excursionistes "de nivell amb qui vaig coincidir i que, alguns, eren de Manresa".

Segons Torner, la llum és una eina extraordinària que "potser servirà per curar algun càncer però, sobretot, per comprendre com les malalties comencen". Va explicar que la nanomedicina ja s´està aplicant amb èxit per eliminar tumors en ratolins i que en el termini d´uns set anys podríem veure com aquests avenços s´apliquen en els humans. "Per evitar que creixi un tumor has de saber com comença, perquè emmalaltim. Si no entens com comença li pots donar medicaments per paliar-ne els efectes però no el pots evitar", va dir. I es va mostrar esperançat en poder desenvolupar tècniques de tractament que actuarien de manera molt més concreta perquè a través de la llum es pot localitzar de manera molt més precisa les cèl·lules afectades. En aquest sentit va anunciar per als propers anys importants avenços en tractaments que combinen el que actualment podrien ser la químio i la ràdioteràpia, que són actuacions molt més generalitzades.

El cicle "Pessics de Vida" és organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural el Casino i es reprendrà el gener de l´any que ve.