L´Ajuntament de Manresa tornarà a hissar la bandera espanyola

La subdelegació a Catalunya del govern central ha requerit a l'Ajuntament de Manresa que restitueixi la bandera espanyola a la teulada que va ser arriada el 3 d'octubre i CDC i ERC acataran l'ordre per evitar "conseqüències judicials que poden arribar a la inhabilitació", ha assegurat a Regió7 la portaveu del govern municipal, Àuria Caus.

El requeriment del govern central va arribar a l'Ajuntament de Manresa el dia 24 de novembre i dóna vint dies hàbils (sense comptar festius ni caps de setmana) per complir l'ordre. El termini expira el 28 de desembre i l'ordre serà acatada els propers dies "en el moment que es consideri més convenient", ha dit Caus.

A més, la portaveu del govern ha advertit que, probablement, la junta electoral requerirà a l'Ajuntament la retirada de l'estelada, el llaç groc i la pancarta demanant l'alliberament dels presos polítics que exhibeixen les façanes dels dos edificis consistorials de la plaça Major per preservar la neutralitat de la institució en la campanya electoral del 21-D. L'acció ha estat requerida per Ciutadans.

Àuria Caus ha expressat la voluntat del govern municipal "d'actuar d'acord amb la legalitat", el que també suposa aturar la intervenció de la Generalitat per part del govern central i "l'alliberament dels presos polítics amb l'excarcelació dels representants del Govern legítim de Catalunya i dels representants de la societat civil".

La portaveu del govern municipal ha volgut recordar que la bandera espanyola va ser arriada de la teulada de l'Ajuntament pel "clam ciutadà" desfermat després de la violència desplegada per l'estat espanyol per intentar aturar el referèndum de l'1 d'octubre.

Per a Caus "és el moment excepcional pel que travessa Catalunya el que ens hi ha portat a aquesta situació" i s'ha mostrat favorable a que "prevalgui el diàleg i la política i que es restableixi la normalitat", una situació que requereix de la desactivació de l'article 155 de la Constitució.

El 3 d´octubre, un acord polític entre els grups de l´equip de govern CDC i ERC i la CUP, a l´oposició, va donar pas a la retirada de la bandera espanyola de la teulada de l´Ajuntament de Manresa.

El precedent

La rojigualda ja havia estat arriada durant 3 dies l´any 2003 gràcies a la suma de vots de CiU i ERC i l´abstenció d´ICV. En aquella ocasió, immediatament després que s´arriés la bandera espanyola van començar les pressions polítiques per restituir-la que van incloure declaracions des de la Moncloa del ministre del PP Javier Arenas adreçades a l´alcalde Jordi Valls (PSC) perquè fes marxa enrere i l´enviament, per part de la Delegació del Govern a Catalunya, d´un requeriment en què s´exigia la reposició de l´ensenya i anunciava la posada en marxa d´accions judicials si no es complia.