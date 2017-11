L´estàtua d´Amat-Piniella s´il·luminarà, avui, pel dret a la vida i contra la pena de mort

Manresa, és una de les ciutats que participa a la Jornada Mundial de Ciutats per la vida, Ciutats contra la Pena de Mort, promoguda a nivell internacional per la Comunitat de Sant Egidi, en la qual més de 2.100 ciutats de 100 països diferents il·luminaran, avui dimecres 30 de novembre, un edifici o símbol emblemàtic com a mostra del compromís per a treballar per l'abolició de la pena de mort.

Com ja s'ha fet els darrers anys, la capital del Bages il·luminarà l'estàtua de Joaquim Amat-Piniella (supervivent al camp de concentració de Mathausen i autor de "K.L. Reich"), situada a les escales de la biblioteca del Casino, ja que el seu testimoni és un símbol que estimula a treballar en contra de la intolerància i a favor de la resolució pacífica dels conflictes.

La Jornada Mundial de Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, representa la més gran mobilització contemporània planetària per indicar una forma més alta i civil de justícia, capaç de renunciar definitivament a la pena capital.

Tot i que la Comunitat de Sant Egidi, realitza diferents projectes per donar suport a la població més vulnerable, una de les campanyes en què ha incidit especialment els darrers anys és la de Ciutats per la vida, ja que troba imprescindible la lluita contra la pena de mort. A nivell internacional, s'han recollit milions de signatures per demanar una moratòria de la pena capital en tots els països.

Especialment commovedor han estat els testimonis de familiars que han perdut éssers estimats per l'aplicació de la pena de mort o persones que han pogut sortir dels corredors de la mort i dediquen la seva vida a la sensibilització respecte aquesta greu problemàtica. Uns altres aspectes que inclou la campanya són donar suport jurídic a totes les persones condemnades que no tenen recursos suficients i fer acompanyament moral a través d´intercanvi de cartes.