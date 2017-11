LA PAHC reclama diàleg al BBVA en un vídeo

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages ha presentat un vídeo amb el qual demana diàleg als responsables del BBVA per tal de resoldre part dels casos que té en aquests moments sobre la taula la plataforma d'activistes i per tal de defensar la situació en el bloc número 6 del moviment, que actualment serveix de sostre per a diverses de les famílies afectades. El vídeo dóna veu a diversos membres de la PAHC, que expliquen quina és la situació en la que es troben. Aquest vídeo arriba just en el moment en que la plataforma compleix 5 anys de mobilitzacions per defensar el dret a l'habitatge.