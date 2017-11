El ´super´ gestionat per Ampans s´afegeix al gran recapte d´aliments

El supermercat Caprabo de Manresa gestionat per persones amb discapacitat d'Ampans s'ha afegit al gran recapte d'aliments organitzat, divendres i dissabte, a Catalunya pel Banc dels Aliments. Inaugurat just ahir, aquest supermercat situat al carrer de Barcelona de Manresa s'ha volgut afegir a la iniciativa solidària. Els voluntaris els hi aportarà Ampans directament.

A Manresa hi ha una quinzena de supermercats que participaran en el gran recapte. Per fer els torns calen 300 persones. Aquesta setmana, per mitjà de Regió7, el delegat del Bages-Moianès del Banc dels Aliments, Jaume Torras, va fer una crida perquè encara en faltaven cinquanta. Les persones interessades es poden apuntar a través de la web que ha fet el Banc dels Aliments per a l'ocasió (hi anireu a parar clicant aquí) o be al correu electrònic voluntarismanresa@gmail.com.



La 9a edició del gran recapte

La novena edició de la campanya massiva de recollida d´aliments bàsics, el gran recapte, se celebrarà els dies 1 i 2 desembre impulsada de nou pels quatre Bancs dels Aliments de Catalunya amb la intenció de donar resposta a la precarietat alimentària en el nostre entorn.

Actualment, els Bancs dels Aliments atenen 208.763 persones arreu de Catalunya. Tot i la davallada d'usuaris dels dos darrers anys, cal no abaixar la guàrdia perquè encara són centenars de milers les persones que no poden accedir a una dieta suficient, segura i saludable.

La campanya pretén:

Recollir aliments nutritius de llarga durada; oli, llet i conserves (peix i verdures).

aliments de llarga durada; oli, llet i conserves (peix i verdures). Sensibilitzar i mobilitzar la població de Catalunya per ajudar a pal·liar la realitat actual de precarietat alimentària al nostre país, fruit de la cronificació de la pobresa.

En la passada edició el Gran Recapte d'Aliments a Catalunya es van recaptar 4.374 tones d'aliments bàsics en 2.692 punts habilitats de 370 municipis. Això va ser possible gràcies la col·laboració de més de 26.000 voluntaris que van donar suport, coordinant i atenent els punts de recollida. Sense els voluntaris el gran recapte no seria possible. En aquests moments són més de 23.000 persones apuntades, la qual cosa fa preveure unes xifres similars de recollida que en l'edició anterior.