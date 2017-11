Usuaris manresans esperen que el procés de rescissió de la línia d´Igualada espavili Monbus

L'anunci de la Generalitat de l'obertura d'un expedient a Monbus per a la rescissió del contracte de concessió de la línia de bus d'Igualada a Barcelona ha portat amb l'advertiment, per part d'usuaris de la línia de Manresa, que podria passar el mateix amb la de la capital del Bages si persisteixen les incidències en el servei.

Portaveus dels usuaris han assegurat que «és lamentable pensar que també veurem, algun dia, com s'obre expedient de rescissió de concessió a la línia de Manresa per una absurda irracionalitat».

El que no entenen és que després que Monbus lluités per tenir concessions de les línies de bus interurbà i que en el cas de la de Manresa-Olesa-Barcelona tirés endavant un procés judicial que va arribar fins al Tribunal Suprem, un cop aconseguida «presenti mancances de manera reiterativa que, de cap manera, es poden interpretar com a normals».

La falta de manteniment en els vehicles, seients espatllats (amb el propi pes de l'usuari cau enrere), cinturons que no corden, timbres per sol·licitar les parades que no funcionen (bloquejats en el cas dels busos de doble pis) i portes que no tanquen estan a l'ordre del dia, denuncien.

També es queixen de problemes derivats de l'incompliment d'horaris per sobreexplotació del nombre de serveis dels conductors, que fa que no arribin a temps per partir a l'hora, incompliment d'hores d'arribada no només per causes del trànsit, el fred que es passa en autobusos al matí i «un tristíssim servei d'atenció al client» en el qual, o no agafen el telèfon, o quan sí que ho fan desconeixen la situació.

Per això es demanen «quina política de gestió pot tenir una empresa dedicada únicament i exclusiva al transport públic, quan prefereix la confrontació i els problemes constants amb els usuaris que vetllar per una explotació òptima de la línia, i portar a terme correctament i satisfactòria el seu objectiu, que hauria de ser un bon funcionament del servei».

Davant d'una situació que, des del seu punt de vista, resulta il·lògica entenen que la titular de la línia, que és la Generalitat, hagi posat en marxa, després de moltes queixes, el procés per rescindir la concessió de la línia d'Igualada a Barcelona de Monbus i que, si no hi ha una veritable reacció de la companyia, pugui passar el mateix a la línia Manresa-Olesa-Barcelona. «Un expedient de rescissió seria lamentable, però actualment desitjable», diuen.

Recorden que «els experts parlen sempre de cinc aspectes que un servei ha de controlar: fiabilitat, seguretat de la capacitat operativa i tècnica, empatia de les persones que el presten, capacitat de resposta davant d'una incidència o problema i elements tangibles quant a les prestacions de la maquinària o equips. Monbus només ha millorat en l'empatia, però en la resta suspèn», reblen.