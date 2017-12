CaixaBank i ens comercials de Manresa s´alien per ajudar quatre entitats d´acció social

Amb l'objectiu d'ajudar quatre entitats d'acció social de Manresa, CaixaBank, per mitjà de la seva obra social, i diverses agrupacions de comerciants de la ciutat (UBIC, comerciants del carrer Nou, carrer Urgell, plaça Major i voltants, Born i La Plana de l'Om, a les quals s'han afegit enguany l'associació de comerciants del carrer d'Àngel Guimerà i la de la carretera de Vic) han presentat aquest divendres la 4a edició de Nadal Solidari. Una iniciativa per la qual, CaixaBank aportarà el 2% del total de la facturació durant la campanya de Nadal de les associacions comercials adherides fins a un màxim de 20.000 euros, que és el que es va aconseguir en l'edició de l'any passat i que repartirà entre quatre entitats d'acció social. Aquesta facturació es compta a partir de les terminals de La Caixa dels comerços adherits on la gent pagui amb targeta.

Les entitats beneficiàries seran Arans, Creu Roja, Càritas i Ampans. La presentació s'ha fet a l'oficina Store de CaixaBank del Passeig de Pere III de Manresa amb la participació de la directora de l'àrea de negoci de CaixaBank a Manresa, Beatriu Dorado; Tania Infante, presidenta de la UBIC, i els responsables de les entitats beneficiàries.

Victòria Jové, d'Arans, ha explicat que els diners seran per als infants i joves als quals no els arriben les ajudes socials per poder gaudir dels serveis que ofereix l'entitat o per a aquells que en reben, però a qui no els cobreixen tot l'any. Arans és un centre de reeducació auditiva i logopèdica que durant el curs atén 60 persones.

Miquel Riera, de Creu Roja Manresa, ha explicat que una part important del pressupost de l'entitat (entre un 70 i un 80% del milió d'euros anual) arriba d'aportacions directes de persones, empreses i entitats, la qual cosa els permet no haver de dependre de les subvencions administratives i, per tant, poder personalitzar molt més els seus serveis. Els diners de la campanya ha explicat que serviran per cobrir dos fronts molts importants: la campanya de joguines i ajudar les gent sense llar.

Fina Farrés, de Càritas, ha parlat de la campanya "Sigues part!" que just han posat en marxa aquesta setmana per incrementar els col·laboradors i aportacions de la ciutadania. Ha remarcat que la prioritat principal de Càritas és evitar la tendència a l'exclusió d'algunes persones fruit de la cronificació de la seva situació de pobresa pel fet que, com que s'han superat els anys pitjors de la crisi, ja sembla que no hi ha gent necessitada. Com a dada per demostrar que no és així ha explicat que la campanya d'acollida oberta d'enguany ha rebut 160 persones noves, mentre que l'any passat van ser 62. Els diners del Nadal Solidari seran per a projectes que té endegats com la formació permanent, l'empoderament de la dona i programes com el de masoveria urbana, entre molts d'altres.

Per part seva, Toni Espinal, d'Ampans, ha comentar que els diners serviran per a les beques d'un 25% del miler de persones que ajuda, que no tenen recursos suficients per menjar o per pagar l'allotjament. Els diners de la campanya, juntament amb altres com els obtinguts en el concert de Nadal, serviran per arribar als 100.000 euros necessaris per cobrir aquestes beques.

Les quatre entitats han agraït la iniciativa.