Un esfondrament obliga a tancar una part de l´edifici del Museu per revisar-ne l´estructura

Ala que dóna a la plaça Sant Ignasi, on hi haurà l´entrada. salvador redó

Un esfondrament parcial al sostre del Museu Comarcal de Manresa obligarà a tancar bona part de l'edifici a partir de demà. S'han detectat mancances estructurals als sostres de les plantes i per aquest motiu es farà una diagnosi de l'equipament. No hi ha cap data per a la seva reorbertura, encara que es preveu que l'estudi s'hagi enllestit durant el primer trimestre de l'any vinent. La mesura la va anunciar ahir l'Ajuntament de Manresa amb una nota informativa.

L'edifici està en ple procés de transformació. El juliol de l'any passat van començar obres al Museu Comarcal per habilitar espais d'acollida del Camí Ignasià, fer-hi noves sales d'exposicions, un nou projecte museístic i un nou accés per la part on hi havia la Sala Ciutat. Aquest projecte s'emmarca en la reurbanització de tot l'entorn de la plaça de Sant Ignasi que també comprèn la Baixada dels Drets i la Via de Sant Ignasi.

L'esfondrament va tenir lloc fa uns dies al sostre de la segona planta, que correspon al paviment de la tercera, de l'ala oest de l'edifici, la que dóna a la plaça de Sant Ignasi. És on es fan obres. Es tracta d'una zona que no es pot visitar ni oberta al públic. Tampoc no s'hi emmagatzema cap peça museística. Segons ha pogut saber Regió7, a partir de la caiguda d'un fals sostre es va poder comprovar que els forjats que aguanten l'estructura estaven en mal estat. A partir d'aquí s'ha decidit revisar-ho tot i fer «una diagnosi de l'estat de l'estructura de l'edifici».

Ales nord i sud, en precari



Les deficiències són a les ales nord, la que dóna a la Via de Sant Ignasi, i a l'esmentada ala oest. A diferència d'altres espais de l'edifici, com l'Arxiu, no s'hi havia fet cap intervenció des dels anys 70.

Segons l'Ajuntament, «els sostres que presumiblement presenten mancances estructurals són els situats entre la planta primera i la planta segona del museu, i els situats entre la planta segona i la tercera». S'han començat a retirar tots els cels rasos d'aquestes dues ales per deixar a la vista tota l'estructura i fer-ne l'estudi.

També es revisaran les bigues de fusta d'aquests sostres i ja s'han iniciat els treballs de redacció dels projectes de reforç i substitució «que calgui preveure per garantir la seguretat estructural d'aquesta part de l'edifici». Aquest projecte ha d'incloure les solucions a adoptar, el cost total i les possibles fases d'execució. Aquestes actuacions costaran 24.062 euros.

Bona part del Museu es tancarà a partir de demà mateix. Només quedarà oberta la planta baixa, on hi ha la recepció, la imatgeria de Manresa i sales d'exposicions temporals; l'Espai Memòries de la segona planta i la sala d'Antoni Viladomat, també en aquesta segona planta. La primera, que és on hi ha les exposicions permanents del Museu Comarcal com l'àrea dedicada al barroc, la mostra d'arqueologia o d'art medieval, quedarà tancada al públic. També s'han suspès totes les activitats didàctiques que s'hi porten a terme. Segons l'Ajuntament, «no serà fins que s'acabin els treballs d'anàlisi de l'edifici que es podrà determinar la durada de les afectacions en les activitats del museu».

Les obres continuen



Mentrestant les obres de remodelació de l'edifici que van començar el juliol de l'any passat continuaran. Inicialment no són a l'àrea afectada. Actualment els treballs se centren a la paret mitgera de l'antic col·legi de Sant Ignasi que va quedar al descobert amb l'enderroc de la Sala Ciutat. És on hi han d'anar els nous accessos que donaran a la plaça.

Des del juliol fins ara s'ha fet obres a l'ala que dóna al carrer Viladordis per habilitar espais d'acollida als peregrins del Camí Ignasià, i s'ha restaurat el claustre, que en el futur es vol convertir en una mena de plaça pública.

La incògnita, ara, és si aquests fets afectaran a la nova museització que havia de convertir l'edifici en el Museu del Barroc de Catalunya. Una bona part de l'àrea afectada és on hi havia d'anar d'aquest nou espai.