Gregoire Ahongbonon explica la seva lluita per les persones amb malalties mentals

El promotor de l'Associació Sant Camille de Lellis i membre d'Aima, Gregoire Ahongbonon, va visitar l'Ajuntament de Manresa i es va reunir amb la regidora de Cooperació, Àngels Santolaria, i els membres de l'ONGD Aima, Lluís Piñot i Carles Cornejo, per parlar sobre el seu treball en defensa dels drets humans de les persones que pateixen alguna malaltia mental a l'Àfrica.

Gregoire ha deixat per uns dies la seva tasca de coordinador de tots els projectes de l'Associació Saint Camille per difondre el seu treball i fer un seguiment amb les entitats i institucions que donen suport a l'associació.

Precisament, amb l'objectiu de donar suport a la tasca que es realitza, es va promoure al Bages l'associació AIMA que té la finalitat de difondre la situació de les persones afectades per malalties mentals a l'Àfrica i donar suport a l'entitat Sant Camille en la seva lluita per dignificar la vida de les persones afectades.



Associació Saint Camille



Des de que l'Associació Saint Camille va ser creada a Costa d'Ivori ara fa més de 30 anys, s'ha treballat per aconseguir tractar la malaltia mental de forma respectuosa i inclusiva, en una societat on s'estigmatitzava i es tractava quasi com a fruit de la "bruixeria". Per aquest motiu, els projectes directes amb les persones malaltes s´acompanyen d´una forta sensibilització de la comunitat.

El model de treball innovador i centrat en apoderar les persones amb malaltia mental, contempla tant el tractament en centres residencials, com l´acompanyament a famílies i la reinserció de les persones un cop han estat tractades adequadament. L'èxit del treball realitzat fa que aquest model de treball s'hagi estès a d'altres països com Togo, Benín i Burkina Faso.

Precisament el treball conjunt de l'Associació Sant Camille i Aima, ha permès que els projectes es coneguin al Bages i trobin suport de diferents institucions com la UPC, Moianès solidari, Escola Agrària i el mateix Ajuntament de Manresa.