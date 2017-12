Manresa il·lumina contra la pena de mort l´estàtua d´Amat-Piniella

Manresa va il·luminar ahir l'estàtua de Joaquim Amat-Piniella, supervivent al camp de concentració de Mathausen i autor de K.L. Reich, situada a les escales de la biblioteca del Casino, per mostrar el rebuig a la pena de mort com una de les ciutats que participa a la Jornada Mundial de Ciutats contra la Pena de Mort, promoguda a escala internacional per la Comunitat de Sant Egidi.