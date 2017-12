Primera multa als nous amos dels Polvorers per no aturar la degradació de l´antiga fàbrica

L'Ajuntament de Manresa ha imposat la primera multa a la Fundació Ibn Battuta, actual propietària de l'antiga fàbrica dels Polvorers (situada a la carretera Vella de Barcelona) per no actuar per aturar-ne la degradació.

Per resolució de 10 de juny del 2016 es va ordenar a la Fundació Ibn Battuta la presentació d'un document tècnic que concretés diverses mesures que calia executar: neteja de la runa, eliminació d'elements inestables i concreció de mesures per evitar els efectes negatius de l'aigua sobre els elements constructius i estructurals de l'edifici.

A més del document tècnic, havien de presentar un Full d'Assumeix Tècnic (document col·legial on ha de figurar el nom, adreça, telèfon i signatura del tècnic director així com l'emplaçament de l'obra i les característiques de l'edifici i el tipus d'intervenció professional) i designar un tècnic amb qui anar a fer una inspecció. El document tècnic s'havia de presentar en el termini de 8 mesos per ser avalat per l'Ajuntament i la Comissió Permanent del Patrimoni.

Segons explica l'Ajuntament, «la propietat no ha presentat aquesta documentació durant tot aquest temps». Per tant, transcorregut el termini amb escreix, el 16 de novembre passat, es va fer una nova resolució en què es va aprovar reiterar aquell requeriment, atorgant un nou termini d'un mes, i imposar la primera multa coercitiva. La multa és de 1.000 euros.

Així que la història es repeteix. L'Ajuntament va obrir expedients, va fer requeriments i va tramitar sancions als antics amos de la fàbrica dels Polvorers, que van driblar d'administració fent una cessió a l'entitat Ibn Battuta, que ha seguit, fins ara, exactament pel mateix camí.

Cal recordar que la cessió, de fet es pot considerar una autopassada. El mes de juny del 2016 va canviar la propietat, que va passar de la família Palou Godall a la Fundació Ibn Battuta, que té com a vicepresident Ramon Palou, un dels expropietaris dels Polvorers, que és cònsol honorari de Guinea Bissau. Va ser arran del canvi de titularitat que l'Ajuntament va notificar, un altre cop, el requeriment de l'ordre d'execució de les obres necessàries per aturar la degradació de l'element patrimonial.

D'altra banda, l'Ajuntament sí que ha dut a terme modificacions de les previsions urbanístiques del sector per facilitar-ne el desenvolupament i que atorga als amos del sòl un increment del sostre edificable de 2.977 metres quadrats i s'obté un augment de sòl públic de 3.466 m2. L'equip de govern defensa l'interès públic de l'operació.