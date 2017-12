S´obre el termini per portar propostes als pressupostos participatius de Manresa 2018

A partir del divendres 1 de desembre i fins al 31 de gener de 2018 estarà obert el termini per presentar projectes per als pressupostos participatius del 2018. Les propostes, que es poden presentar mitjançant una fitxa normalitzada a tots els registres de l'Ajuntament de Manresa, han de fer referència a qualsevol tipus d´actuació que reuneixi els següents requisits:

Han de tractar sobre àmbits i temes de competència municipal , així com potenciar i afavorir els valors que l'Ajuntament de Manresa promou (l´atenció a les persones en les diverses etapes de la seva vida, la sostenibilitat, el respecte a les persones, al patrimoni i l´entorn, la proximitat i el suport a les iniciatives locals i ciutadanes, la solidaritat i la cooperació).

, així com potenciar i afavorir els valors que l'Ajuntament de Manresa promou (l´atenció a les persones en les diverses etapes de la seva vida, la sostenibilitat, el respecte a les persones, al patrimoni i l´entorn, la proximitat i el suport a les iniciatives locals i ciutadanes, la solidaritat i la cooperació). Igualment, l'objectiu de les iniciatives que es presentin h an de donar resposta a una necessitat concreta i per tant s´han de justificar i argumentar. També han de tenir una visió de ciutat i generar un impacte en el conjunt del territori.

i per tant s´han de justificar i argumentar. També han de tenir una visió de ciutat i generar un impacte en el conjunt del territori. Òbviament, han de ser legals i realitzables tècnicament i viables econòmicament .

. Per aquest motiu els projectes no poden superar els 50.000 euros, ni poden suposar un cost addicional de contractació de personal o un manteniment excessiu. Tampoc poden comprometre pressupostos futurs i afectar projectes en curs o planificats per l'ajuntament.

Les entitats i ciutadania que durant el procés d'elaboració de les propostes els sorgeixin dubtes i/o necessitin aclariments tenen a la seva disposició el suport tècnic municipal trucant al departament de participació ciutadana (938782470) o per correu electrònic a participacio@ajmanresa.cat



Registres municipals per lliurar els projectes

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i Oficina d'Activitat Econòmica (OAE), Plaça Major, 1.

Oficina d'Atenció Tributària, Plaça Major, 6.

Àrea de Serveis a les Persones, Ctra. de Vic, 16 (Edifici Infants).

Servei de Cultura, Passeig Pere III, 27 (Edifici Casino).

Servei de Seguretat Ciutadana, Carrer del Bruc, 33-35, primera planta (Edifici La Florinda).

Servei d'Organització i Recursos Humans, Carrer del Bruc, 33-35, tercera planta (Edifici La Florinda).

Servei d'Ocupació i Universitat, Pl. Cots, 5 (Edifici Casa Caritat-CIO).

Servei d'Emergències i Protecció Civil, Carrer Castelladral, 5-7 - Palau Firal (Pol. Ind. Els Dolors).



Per a més informació sobre horaris, dies hàbils, etc. clicar AQUÍ



El procés participatiu

L'Ajuntament de Manresa va fer públic el passat dia 14 de novembre en roda de premsa l'arrencada del procés participatiu d´enguany que, tot i seguir les línies mestres de les edicions anteriors (es destinen 200.000 euros del pressupost municipal de 2018 a projectes o propostes presentades per entitats o ciutadans/es particulars, inclosos menors d´edat, que respongui a necessitats del municipi) incorpora algunes modificacions a la metodologia, com ara l´obertura d´espais deliberatius que permetin dissenyar col·lectivament les propostes que després es portaran a votació.

Amb aquest finalitat es va portar a terme una sessió el 22 de novembre al Casino que, sota el lema "Tens una idea per Manresa?", va servir per detectar conjuntament necessitats de la ciutat i recollir propostes que posteriorment grups de ciutadans i entitats podran desenvolupar i presentar al Pressupost participatiu 2018. Per consultar la llista de propostes que es van presentar cal clicar aquest enllaç

A partir d´aquí el procés comptarà amb diverses fases: presentació de propostes, fins al 31 de gener de 2018; validació per part de la comissió tècnica i política de l´Ajuntament de Manresa, el febrer de 2018; període d´esmenes, el març; exposició de les propostes presentades, durant el març o abril; sessions temàtiques de presentació de propostes, durant l´abril i maig; i votació el mes de maig.

Una altra de les novetats d'aquest any, tal com va explicar el regidor de Participació, Pol Huguet, en la roda de premsa, serà a la part final del procés, un cop feta la selecció del projecte, quan es tornarà a obrir el debat, en aquest cas, de dues maneres: