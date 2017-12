Torna la Fira de Sant Andreu, que se celebra a Manresa des de fa 706 anys

Manresa + Comerç dóna el tret de sortida a la campanya de Nadal a la ciutat amb tot el comerç del centre de la ciutat obert diumenge coincidint amb la celebració de la Fira de Sant Andreu, que enguany compleix 706 anys.

Va ser el 1311 quan el rei Jaume II va atorgar a Manresa el privilegi de celebrar la Fira de Sant Andreu, a més de la Fira de l'Ascensió, que va ser autoritzada el 1284 pel rei Pere II.

«Concedim i estatuïm que a Manresa hi hagi un retorn de fira. Signe de Jaume, per la gràcia de Déu rei d'Aragó, València, Sarde-nya i Còrsega i comte de Barcelona». Amb aquest text el rei Jaume II donava llum verd per celebrar la segona fira de la ciutat, el que aleshores eren el màxim exponent del comerç medieval.

Aquest dijous, el regidor de Comerç, Jaume Arnau; la presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC), Tània Infante; el cap de fires de Manresa + Comerç, Joan Tomasa; i el promotor del Banc de Sang , Khaled Khatib, van presentar la nova edició del certamen, en què la presència de la pista de gel a Sant Domènec ha propiciat la barreja de diferents tipus de parades, sobretot d'alimentació i d'artesania.

La fira tindrà parades d'artesans i entitats davant de Crist i Rei i als carrers d'Àngel Guimerà i a la plaça de Sant Domènec; firataires al passeig de Pere III, tot el cap de setmana; un inflable infantil davant l'església de Crist Rei i la mainada també podrà fer passejades amb ponis entre Crist Rei i el Passeig. A l'antic carrer dels Esquilets (Sant Joan Baptista de la Salle) hi haurà la setena Mostra del Vi Novell, que organitza Tomasa-Vins, Licors i Caves, amb productes de 17 cellers.

Les atraccions de gran format de la fira estaran obertes divendres, dissabte i diumenge al polígon dels Trullols. L'Ajuntament ha anunciat un reforç del servei de bus urbà per facilitar-hi l'accés.

El Banc de Sang fa una crida als donants demà al Kursaal i diumenge davant de Crist Rei.